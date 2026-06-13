Huawei optimizasyon konusunda Apple ve Google'ı geride bırakıyor

·21·Teknoloji
Huawei optimizasyon konusunda Apple ve Google'ı geride bırakıyor

Huawei Developer Conference 2026 etkinliğinde şirket, HarmonyOS işletim sisteminin gelişimine dair çarpıcı veriler paylaştı. Huawei tüketici elektroniği bölümü başkanı Yu Chengdong'a göre platform, halihazırda sadece 128 KB RAM'e sahip cihazlarda kararlı bir şekilde çalışabiliyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Şirket mühendisleri sistemi optimize etmeye devam ediyor ve gelecekte minimum gereksinimi 64 KB'a düşürmeyi planlıyor. Bu rakam, modern Android ve iOS gereksinimleriyle kıyaslandığında büyük bir fark yaratıyor. Örneğin, en basit Android Go sürümü bile birkaç GB RAM gerektiriyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, 1995 yılında çıkan Windows 95 sistemi için bile en az 4 MB RAM gerekiyordu.

Bu yüksek seviyedeki optimizasyon, Huawei'nin HarmonyOS sistemini Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına kitlesel olarak entegre etmesini sağlıyor. Bu alanda minimum enerji tüketimi ve düşük donanım gereksinimleri hayati önem taşıyor. Sunumda, HarmonyOS ile çalışan bazı cihazların tek bir şarjla bir yıla kadar çalışabileceği vurgulandı.

Bu platform; sensörler, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ev sistemleri gibi enerji tasarruflu cihazlar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle Android ve diğer Amerikan teknolojilerinden mahrum kaldıktan sonra, HarmonyOS'i bağımsız ekosisteminin temeli olarak görüyor.

HuaweiHarmonyOSTeknolojiIoTİşletim Sistemi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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