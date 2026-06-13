100 milyon tür ve trilyon gen: Tıbbi AI için dev proje başlatıldı

İngiliz şirketi Basecamp Research, biyoloji tarihindeki en büyük girişimlerden biri olan Trillion Gene Atlas projesini duyurdu. Projenin amacı, daha önce incelenmemiş 100 milyondan fazla canlı organizmanın genetik verilerini toplamak ve analiz etmektir. Bu, Dünya üzerindeki bilinen genetik çeşitlilik hacmini yaklaşık 100 kat artırmayı mümkün kılacaktır. Proje; Anthropic, Ultima Genomics, PacBio şirketleri ve NVIDIA hesaplama altyapısının desteğiyle yürütülmektedir. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Uzmanlar, modern dizileme yöntemleri ile yapay zekanın birleşiminin, daha önce 20 yıldan fazla sürecek işleri iki yıldan kısa sürede tamamlamaya olanak tanıdığını belirtiyor. Projenin temel görevi, biyolojik AI modellerini eğitmek için tamamen yeni bir veri seti oluşturmaktır. Günümüzde birçok sistem sınırlı açık kaynaklı veritabanlarını kullanırken, Basecamp Research tam olarak veri eksikliğinin biyolojik yapay zeka gelişimini engellediğini savunuyor.

Şirket, kendi BaseData veritabanında eğitilen EDEN model ailesini şimdiden tanıttı. Bu veritabanı, bilim dünyası için bilinmeyen 10 milyardan fazla gen içermektedir. Geliştiricilere göre EDEN, hastalık tanımına göre doğrudan terapötik moleküller tasarlayabilen ilk sistem haline geldi. Laboratuvar testlerinde model, insan T-hücrelerinde yüksek aktivite gösterdi ve patojenlere karşı %97 doğrulukla yeni antimikrobiyal peptitler üretti.

Proje kapsamında Anthropic, Claude AI asistanının bilimsel yeteneklerini genişletmeyi planlıyor. Gelecekte Claude, büyük biyolojik verilerle çalışarak araştırmacıların deney sonuçlarını yorumlamalarına ve yeni tedavi yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olacak. Trillion Gene Atlas projesi, kapsamı bakımından "İnsan Genomu" projesi ile kıyaslanıyor; ancak bu sefer konu tüm Dünya'daki yaşamın genetik haritasıdır.