“AI slop” etiketi dijital dışlama aracına dönüştü

·26·Teknoloji
“AI slop” etiketi dijital dışlama aracına dönüştü

Reddit ve Hacker News platformlarındaki çevrimiçi tartışmaların analizi, metin oluşturmada AI kullanımına yönelik suçlamaların keskin bir şekilde arttığını gösteriyor. 2023'ten 2026'ya kadar olan dönemi kapsayan yaklaşık 25 milyon yorumu inceleyen araştırmacılar, “AI slop” (AI çöpü) teriminin kullanımının katlanarak arttığını tespit etti. Bu terim artık teknik bir doğrulama aracı değil, şüpheli mesajları itibarsızlaştırmak için kullanılan evrensel bir etiket haline geliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Araştırmanın temel sonucuna göre, düşük kaliteli AI içeriği hakkındaki suçlamaların metnin nesnel özellikleriyle çok az ilgisi var. Kullanıcılar, metnin gerçekten ChatGPT veya diğer dil modelleri tarafından yazılıp yazılmadığını belirlemek yerine, bu terimi sosyal bir dışlama aracı olarak kullanıyorlar. Aşırı resmi, fazla düzenli veya çevrimiçi iletişim için “fazla doğru” görünen metinler genellikle haksız yere şüphe uyandırıyor.

Bilim insanları ayrıca “epistemik adaletsizlik” fenomenine de dikkat çekiyor. Bu durumda yazar, üslup özellikleri nedeniyle AI kullanmakla suçlanıyor ve fikirleri değersizleştiriliyor. Hacker News gibi teknik kitleye sahip platformlarda bu tür suçlamalar daha sık görülüyor çünkü buralarda AI içeriğine karşı temkinli olma normları daha erken oluştu. Reddit platformunda ise bu süreç daha kitlesel bir karaktere sahip.

Sonuç olarak, insan ve makine metni arasındaki sınır sadece teknik değil, aynı zamanda sosyal bir mesele haline geliyor. “AI slop” etiketi, grup kimliğini koruma ve “yabancıları” dışlama mekanizmasına dönüştü. Bu durum, şüpheli derecede resmi olmaları halinde kaliteli metinlerin bile reddedilmesine ve çevrimiçi iletişimde güven seviyesinin düşmesine yol açıyor.

Yapay ZekaChatGPTRedditHacker NewsDijital Etik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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