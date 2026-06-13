Infineon'un GaN çipleri Çin'de yasaklandı

Çin Yüksek Halk Mahkemesi, Suzhou şehri ara mahkemesinin kararını onadı. Buna göre, Infineon Technologies şirketinin Çin topraklarında galyum nitrür (GaN) tabanlı ürünleri satması, ithal etmesi ve reklamını yapması resmen yasaklandı. Şirketin temyiz başvurusu reddedildi ve daha önce verilen mahkeme kararı tam olarak yürürlüğe girdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Söz konusu anlaşmazlık, Infineon markasını GaN yarı iletkenleriyle ilgili patentleri ihlal etmekle suçlayan Çinli Innoscience şirketi tarafından başlatılmıştı. Mayıs 2024'te Suzhou mahkemesi ihlali kabul ederek 10 milyon yuan tutarında tazminat ödenmesine hükmetmişti. Alman devi bu karara itiraz etse de sonuç başarısızlıkla sonuçlandı.

Şu anda taraflar arasında Almanya ve ABD'de uluslararası patent davaları devam etmektedir. Haziran 2024'te Infineon, Münih mahkemesine Innoscience aleyhine dava açarak Almanya'da tartışmalı ürünlerin satışını kısıtlayan geçici bir yasak kararı aldırmıştı. Ancak Çin pazarındaki mağlubiyetin şirket için ciddi bir darbe olması bekleniyor.

Galyum nitrür (GaN), üçüncü nesil yarı iletkenler için temel bir malzeme olup hızlı şarj cihazları, sunucu güç kaynakları ve elektrikli araçlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzmanlara göre bu mahkeme kararı, Çin'in iç pazarındaki rekabet ortamını değiştirecek ve Innoscience şirketinin pazar payının önemli ölçüde artmasına katkı sağlayacaktır.