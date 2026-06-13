Specialized, 12 bin dolarlık Levo 4 X elektrikli bisikletini tanıttı

Specialized şirketi, yeni elektrikli dağ bisikleti Levo 4 X'i resmen tanıttı. Model, yüksek dayanıklılığa sahip karbon kadro ve ön ile arka kısmında toplam 22 kg'a kadar yük taşıyabilen özel bagajlarla donatıldı. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

Hareket sistemi için merkezde konumlandırılan Specialized S-Works 3.1 marka motor görev yapıyor. Üretici, motorun 111 Nm tork ve 850 W (yaklaşık 1,15 beygir gücü) maksimum güç sağladığını belirtiyor. Bu, en zorlu arazilerde bile yüksek verimlilik garantisi veriyor.

Elektrikli bisiklet, 840 Wh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Specialized verilerine göre, tek bir şarjla 4,4 saate kadar sürüş mümkün; ancak gerçek menzil, rotanın zorluğuna ve seçilen destek moduna bağlı olacaktır. Cihaz ayrıca 12 Amperlik akıllı bir şarj cihazına sahiptir.

Teknik donanım açısından Levo 4 X, en modern bileşenleri içeriyor: FOX 38 Factory ön maşa, FOX Float X Factory arka amortisör ve SRAM XX Eagle T-Type AXS vites sistemi bunlardan bazılarıdır. Fren sistemi olarak 220 mm'lik SRAM Maven Ultimate disk frenler tercih edildi.

Bisiklet; 2,2 inç ekran, özel mobil uygulama ve Apple Find My servisi ile entegre edilmiştir. 27,2 kg ağırlığındaki bu yeni ürün kırmızı renkte satışa sunuldu ve fiyatı 12 bin dolar olarak belirlendi.