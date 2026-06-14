Corsair GPU Power Bridge adaptörü eridi ve GeForce RTX 4090'a zarar verdi

·3·Teknoloji
Corsair GPU Power Bridge adaptörü eridi ve GeForce RTX 4090'a zarar verdi

Ekran kartlarındaki 12VHPWR ve 12V-2x6 güç konnektörleri, sadece standart kablolarla değil, tam da bu tür sorunları önlemek için tasarlanmış özel adaptörlerle bağlandığında bile erimeye devam ediyor. Reddit platformunda Dry-Relationship5158 kullanıcı adına sahip bir kişi, Corsair GPU Power Bridge marka adaptörle ilgili yaşanan talihsiz bir durumu bildirdi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Corsair GPU Power Bridge, PCIe 5.0 standardını destekleyen ekran kartları için tasarlanmış 180 derecelik açılı bir adaptördür. Üretici, bu cihazın ekran kartı konnektöründeki mekanik yükü azaltması ve yüksek termal dayanıklılık sağlaması gerektiğini belirtmişti. Cihazın 55 A'e kadar akım gücüne ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu iddia ediliyordu.

Sistem sahibinin ifadesine göre, sorun oyunun başlatıldığı anda ortaya çıktı: bilgisayar dondu ve otomatik olarak yeniden başladı. Sistem parçalarına ayrıldığında, adaptörün üst temas sırasının eridiği ve Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition ekran kartının güç konnektörüne de zarar verdiği anlaşıldı.

Durumu karmaşıklaştıran nokta, Corsair adaptörünün garanti süresinin dolmuş olması, ancak RTX 4090'ın hala resmi garanti kapsamında bulunmasıdır. Şu anda Nvidia destek servisi ekran kartını teşhis için kabul etti, ancak onarım veya değişim konusunda nihai bir karar henüz verilmedi.

Hatırlatmak gerekirse, Avrupa'da Corsair GPU Power Bridge'in fiyatı yaklaşık 25 Euro civarındadır. Daha önce benzer bir durum pahalı Asus ROG Equalizer güç kablosuyla da yaşanmıştı; o da ekran kartını koruması gerekirken kendiliğinden erimişti.

CorsairNvidiaGeForce RTX 4090GPUTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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