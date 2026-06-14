Huawei dev planını duyurdu: 200 çeşit işlemci ve 1200 cihaz

·3·Teknoloji
Huawei dev planını duyurdu: 200 çeşit işlemci ve 1200 cihaz

Huawei bugün yeni stratejik programı olan “Hongtu” planını resmen duyurdu. Bu kapsamlı girişim, Çin genelinde 200 çeşit çip, 1200 farklı cihaz modeli ve 20'den fazla endüstriyel sektörü kapsıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu plan aracılığıyla şirket, HarmonyOS ekosistemini önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Kendi cihazları için özel bileşenleri öne çıkardıktan sonra, Çinli teknoloji devi artık açık HarmonyOS ekosistemini daha da yaygınlaştırmaya odaklanıyor.

Huawei artık bireysel teknolojileri desteklemekten çok yönlü gelişim aşamasına geçmeyi planlıyor. Ana odak noktası, verimli geliştirmeler oluşturmak, sertifikasyon süreçlerinde destek sağlamak ve ticari faaliyetleri teşvik etmek olacak.

Huawei cihaz bölümü başkanı Richard Yu şunları söyledi: “Açık HarmonyOS işletim sistemi binlerce sektör için dijital bir temel haline geldi. Bugün 13.000'den fazla kod geliştiricisi, 140 milyondan fazla kod satırı, 3200'den fazla ortak ve 1,3 milyardan fazla cihazı kapsıyor”.

HuaweiHarmonyOSTeknolojiHongtuRichard Yu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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