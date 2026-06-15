Google Earth kullanıcıları için ücretsiz uçuş simülatörü modu başlatıldı

Google, popüler servisi Google Earth için heyecan verici bir güncelleme sundu. Artık kullanıcılar, özel bir uçuş simülatörü modu sayesinde dünya genelinde sanal uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, kullanıcılara gezegenimizin herhangi bir noktasını kuş bakışı izleme imkanı tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik deneysel modda çalışan bu uçuş simülatörünün bazı teknik kısıtlamaları bulunuyor. Geliştiriciler, yeni özelliğin şu an için sadece Google Earth'ün web sürümünde mevcut olduğunu ve mobil uygulamalara henüz tam olarak entegre edilmediğini belirtiyor. Bu, kullanıcıların ek bir yazılım yüklemeden doğrudan tarayıcı üzerinden uçuş yapmalarına olanak tanıyor.

Uçuş simülatörünün dikkat çeken yanı, kullanıcıya uçuş sürecine tam bir dalış hissi vermek için tasarlanmış olmasıdır. Ancak ixbt.com yayınının verdiği bilgilere göre, uçuş fiziği oldukça basitleştirilmiştir. Yani bu mod, yüksek hassasiyetli aerodinamik eğitimler için değil, daha çok tanışma ve eğlence amaçlıdır.

Teknik imkanlar ve kısıtlamalar

Uçuş sırasında Google Earth platformundaki üç boyutlu (3D) binalar ve yüksek çözünürlüklü görüntüler dinamik olarak yüklenir. Bu, kullanıcıya dünyanın büyük metropollerini ve doğal manzaralarını gerçek zamanlı olarak detaylıca görme imkanı sağlar. Görsel kalitenin doğrudan internet hızına bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

Geliştiriciler, ekstrem hızlarda uçarken veya internet bant genişliğinin düşük olduğu durumlarda görüntülerin yüklenmesinde geçici gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum uçuş deneyimini biraz etkileyebilir. Buna rağmen, servisin ücretsiz olması ve kapsamlı harita veritabanı, onu birçok kullanıcı için cazip kılmaktadır.

Uçuş simülatörünü başlatmak için Google Earth web sitesine girmek ve ayarlar üzerinden ilgili modu seçmek yeterlidir. Kullanıcılar farklı noktalardan uçuşa başlayabilir ve dünya genelinde sanal bir yolculuğa çıkabilirler. Bu güncelleme, Google'ın coğrafi verileri sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda interaktif bir eğlence aracı haline getirme stratejisinin bir parçasıdır.