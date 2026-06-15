En güçlü güneş patlaması başlamadan önce «görüldü»

New Jersey Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, güneş aktivitesini tahmin etme alanında büyük bir başarı elde ettiklerini duyurdu. Bilim insanları, tarihte ilk kez aşırı güçlü bir patlamanın ilk belirtilerini, olay gerçekleşmeden birkaç saat önce tespit etmeyi başardı. Bu keşif, uzay hava durumunu tahmin etme ve Dünya'daki teknolojik altyapıyı koruma konusunda yeni bir dönem başlatabilir. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

Araştırma nesnesi olarak 3 Ekim 2024'te meydana gelen X9 sınıfı patlama seçildi. Bilgi için; X sınıfı olaylar Güneş'teki en güçlü patlamalar olarak kabul edilir ve radyo iletişiminde kesintilere yol açmaları, uyduların çalışmasını olumsuz etkilemeleri ve Dünya'da güçlü jeomanyetik fırtınaları tetiklemeleri nedeniyle tehlikelidir.

Bu bilimsel başarıda NASA'nın IRIS uzay aracı belirleyici bir rol oynadı. Patlama hazırlıkları sürerken cihaz, Güneş yüzeyindeki aktif bölgeyi dikkatle izliyordu. Sonuç olarak bilim insanları, olay başlamadan önce yaklaşık beş saatlik kesintisiz gözlem verisine sahip oldu. ixbt.com'un haberine göre analizler, patlamadan üç saat önce aktif bölgede belirgin değişikliklerin başladığını gösterdi.

Patlama öncesi gizemli sinyaller

Bilim insanları radyasyon parlaklığındaki artışı, plazma hareketinin hızlanmasını ve türbülansın güçlendiğini kaydettiler. En ilginç olanı, araştırmacıların olağandışı periyodik titreşimler tespit etmesidir. Bazı sinyaller her 7–10 dakikada bir, diğerleri ise her 18–21 dakikada bir tekrarlanıyordu. Tüm bu sinyaller, zıt yönlü manyetik alanların çarpıştığı noktada — gelecekteki patlama enerjisinin toplandığı yerde gözlemlendi.

Araştırma lideri Luis Seifritz'e göre, en beklenmedik sonuç bu belirtilerin ne kadar erken ortaya çıktığı ve ne kadar uzun sürdüğüdür. Daha önce bu tür süreçlerin yalnızca parça parça gözlemlenmesi mümkün olabiliyordu. Özellikle patlamadan 15–20 dakika önce plazma türbülansı keskin bir şekilde artmış ve maddelerin dışarı fırlaması aktifleşmiştir. Tam bu anda devasa manyetik enerjinin açığa çıkma sürecinin başladığı tahmin edilmektedir.

Gelecekteki güvenlik için önemli bir adım

Şu an için bu sonuçlar yalnızca tek bir olayın analizine dayanmaktadır. Bilim insanlarının hipotezi doğrulamak için diğer büyük güneş patlamaları hakkındaki verileri de incelemeleri gerekmektedir. Eğer bu kural doğrulanırsa, gelecekte güneş fırtınaları hakkında erken uyarı sistemleri oluşturma imkanı doğacaktır.

Uzay hava durumunun daha doğru tahmin edilmesi şu alanlarda hayati önem taşımaktadır:

Yörüngedeki uyduların ve iletişim sistemlerinin korunması;

Enerji altyapısının beklenmedik voltaj dalgalanmalarından korunması;

Havacılık ve navigasyon hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması;

Astronotların açık uzay faaliyetlerinin planlanması.

Özbekistan koşullarında da bu tür araştırmalar önemlidir, çünkü güçlü jeomanyetik fırtınalar sadece teknik cihazları değil, aynı zamanda halkın genel sağlığını da etkileyebilir. Modern teknoloji çağında güneş aktivitesini birkaç saat önceden bilmek, ortaya çıkabilecek ekonomik kayıpların önlenmesine hizmet eder.