Meta, Facebook için yeni AI Mode özelliğini tanıttı

·34·Teknoloji
Meta, Facebook için yeni AI Mode özelliğini tanıttı

Sosyal medya devi Meta, yapay zeka yarışındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Facebook platformuna bir dizi yenilikçi özellik ekliyor. Pazartesi günü duyurulan yeniliklerin en önemlisi, kullanıcıların bilgi arama ve içerikle etkileşim kurma biçimini temelden değiştirmeyi hedefleyen “AI Mode”. Bu teknoloji, Meta AI yardımıyla açık gönderiler, gruplar ve Reels videolarından alınan verileri analiz ederek kullanıcı sorgusuna net bir yanıt hazırlar. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre AI Mode, geleneksel arama sonuçları arasında sayfaları gezme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Artık kullanıcılar doğal konuşma dilinde sorular sorabilir ve platformdaki tartışmalara dayalı özetlenmiş bir yanıt alabilirler. Bu, Meta tarafından geçen ay Forum uygulamasında sunulan “Ask” özelliğinin mantıksal bir devamıdır. Reddit tarzında geliştirilen Forum uygulaması da Facebook gruplarındaki canlı etkileşimleri kullanmaktadır.

Verilerin Güvenilirliği ve Güvenliği

Yeni sistemin uygulanması, uzmanlar arasında bilgilerin doğruluğu konusunda sorulara yol açıyor. Yapay zeka resmi kaynaklardan değil, sıradan kullanıcıların görüşlerinden ve gönderilerinden sonuç çıkardığı için yanlış veya güncelliğini yitirmiş bilgilerin yayılma riski bulunmaktadır. Benzer bir sorun daha önce Google'ın Reddit verilerine dayalı AI arama sisteminde de gözlemlenmişti.

Meta, kendisini sadece arama ile sınırlamayarak kullanıcılar için görsel düzenleme araçlarını da genişletti. Artık Facebook kullanıcıları, AI yardımıyla fotoğraflarındaki kıyafetleri, saç modellerini ve aksesuarları birkaç saniye içinde değiştirebilirler. Örneğin, spor tutkunları Story bölümündeki “AI Edit” butonu aracılığıyla favori takımlarının formalarını sanal olarak “giyme” imkanına kavuştular.

İçerik Üreticileri İçin Yeni Fırsatlar

Meta, platformdaki yazarlar (creatorlar) için de özel bir AI asistanı başlattı. Bu araç, yazarın içeriğini ve izleyici etkileşimini analiz ederek gönderi paylaşımı için en uygun zamanı öneriyor ve yorumlardaki ana fikirleri özetliyor. Daha önce, Şubat ve Mart aylarında şirket, Marketplace için otomatik yanıtlama ve profil fotoğraflarını “canlandırma” özelliklerini de sunmuştu.

Şirketin bu stratejisinin arkasında sadece kullanıcıların platformda kalma süresini artırmak değil, aynı zamanda gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacı yatıyor. Meta yakın zamanda Facebook, Instagram ve WhatsApp için aylık 3,99 dolardan başlayan küresel abonelik planlarını duyurdu. Gelecekte, yapay zekanın daha karmaşık özelliklerinden yararlanmak için ayrı ücretli abonelik seviyelerinin getirilmesi bekleniyor.

MetaFacebookAI ModeYapay ZekaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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