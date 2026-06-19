SpaceX, Florida'da Starship için 1,8 milyar dolarlık dev merkez inşa ediyor

·3·Teknoloji
SpaceX, Florida'da Starship için 1,8 milyar dolarlık dev merkez inşa ediyor

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, en güçlü roket sistemi olan Starship projesini genişletme yolunda dev bir adım atıyor. Şirket, Florida eyaletindeki altyapıyı geliştirmek için yaklaşık 1,8 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu proje sadece teknolojik tabanı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgede yüzlerce yeni iş imkanı yaratacak. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, kapsamlı projenin ana kısmını yeni fırlatma rampaları ve Gigabay olarak adlandırılan devasa bir montaj kompleksi oluşturuyor. Bu kompleks, roketlerin montajı ve teknik bakım merkezi olarak görev yapacak. Bu, SpaceX için ABD'nin doğu kıyısındaki en önemli üretim ve fırlatma zinciri haline gelecek.

Gigabay kompleksi ve üretim hızı

Gigabay projesi, Starship roketlerinin seri üretimini keskin bir şekilde artırmak için özel olarak tasarlandı. Bu durum, şirketin roketleri konveyör yöntemiyle hazırlamasına, fırlatma maliyetlerini düşürmesine ve uçuş frekansını maksimum seviyeye çıkarmasına olanak tanıyacak. Bu güncellemeler, Starship sistemini tam operasyonel hale getirmenin bir sonraki kritik aşaması olarak değerlendiriliyor.

Yeni altyapının inşası yerel ekonomiye de önemli bir etki yaratacak. Hesaplamalara göre, projenin uygulama sürecinde Florida'da 600'e yakın yeni iş imkanı yaratılacak. Bu, yüksek teknoloji alanındaki uzmanlar için yeni kapılar açacak ve SpaceX'in bölgedeki konumunu daha da güçlendirecek.

Lojistik ve gelecek planları

Yeni merkezin kurulması lojistik meseleleri de önemli ölçüde kolaylaştıracak. Roketlerin doğrudan fırlatma sahası yakınında monte edilmesi, nakliye maliyetlerini azaltacak ve görev hazırlık süresini kısaltacak. Bu, SpaceX'in Ay ve Mars'a uçuş konusundaki uzun vadeli stratejisinin gerçekleştirilmesinde belirleyici bir öneme sahip.

Aynı zamanda SpaceX, sadece yer üstü altyapısını değil, uzaydaki çıkarlarını da aktif olarak koruyor. Şirket daha önce, Avrupa Birliği'nin uydu frekanslarını yeniden dağıtma planlarını eleştirmişti. Şirket temsilcilerine göre, bu tür kısıtlamalar kullanıcılar için doğrudan uydu iletişiminin gelişimine engel olabilir.

Genel olarak, Florida'daki bu 1,8 milyar dolarlık yatırım, SpaceX'in uzay kolonizasyonu yarışında liderliğini koruma niyetinde olduğunu gösteriyor. Starship projesinin başarısının sadece şirket için değil, tüm insanlığın uzaya erişim imkanlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

SpaceXStarshipElon MuskTeknolojiUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ugreen, iPhone ve Android Cihazlar İçin Yeni Manyetik Şarj Cihazı ÇıkardıUgreen, iPhone ve Android Cihazlar İçin Yeni Manyetik Şarj Cihazı ÇıkardıBugün, 15:25Rusya'da IMEI Veritabanı Oluşturuluyor: Vatandaşların Telefonlarını Kaydettirmesi Zorunlu mu?Rusya'da IMEI Veritabanı Oluşturuluyor: Vatandaşların Telefonlarını Kaydettirmesi Zorunlu mu?Bugün, 14:50ChatGPT Güvenlik Sistemindeki Açık: Yapay Zeka Beklenmedik İçerikler ÜretiyorChatGPT Güvenlik Sistemindeki Açık: Yapay Zeka Beklenmedik İçerikler ÜretiyorBugün, 14:23NASA ve Relativity Space Mars Keşfi İçin Tarihi Sözleşme İmzaladıNASA ve Relativity Space Mars Keşfi İçin Tarihi Sözleşme İmzaladıBugün, 13:58Hindistan'da Telegram engellendi: 150 milyon kullanıcı iletişimsiz kaldıHindistan'da Telegram engellendi: 150 milyon kullanıcı iletişimsiz kaldıBugün, 13:27SpaceX, AB'nin yeni planlarının Ukrayna'daki uydu iletişimini tehlikeye atabileceği konusunda uyardıSpaceX, AB'nin yeni planlarının Ukrayna'daki uydu iletişimini tehlikeye atabileceği konusunda uyardıBugün, 12:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı