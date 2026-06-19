Öğrencilerin Yerine Sınava Girip Milyonlar Kazanan Kurye Hapse Atıldı

Birleşik Krallık'ta, öğrencilerin yerine sınavlara girerek ve ödevlerini yaparak yaklaşık 3,1 milyon dolar (2,4 milyon sterlin) kazanan bir Amazon kuryesi üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haberi BBC verdi.

Bilgilere göre, felsefa doktorası (PhD) olan 43 yaşındaki Shahid Adnan, kuryelik yaparken aynı zamanda öğrencilere para karşılığında çeşitli hizmetler sunmuş.

Bunlar arasında öğrencilerin testlerini çözmek ve dönem ödevlerini yazmak yer alırken, bazı işler için 18 bin dolara kadar ücret aldığı belirtildi.

Bu suç şebekesi 2023 yılında tesadüfen ortaya çıktı. Öğrenci kızlardan biri, dönem ödevinin kayıtlı olduğu USB belleği öğretmenine teslim etti. Standart kontrol sırasında öğretmen, cihazın içinde üniversite sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifrelerin de bulunduğunu fark etti.

Bu durum, Shahid Adnan'ın öğrenciler adına sisteme girerek onların akademik çalışmalarını tamamlamasına olanak sağlamıştı.

Soruşturma sırasında polis, şahsın evinde yüklü miktarda nakit para ele geçirdi. Ayrıca bank hesaplarında 3,1 milyon dolardan fazla para olduğu tespit edildi.

İlk verilere göre, kuryenin dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerde eğitim gören en az 124 öğrencinin ödevlerini yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili ek soruşturmalar halen devam etmektedir.