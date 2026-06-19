Ugreen, iPhone ve Android Cihazlar İçin Yeni Manyetik Şarj Cihazı Çıkardı

Dünyanın önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olan Ugreen, 25 watt gücündeki yeni manyetik kablosuz şarj cihazını resmi olarak tanıttı. Söz konusu gadget, yalnızca modern iPhone akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda popüler Android markaları ve kablosuz kulaklıklar için de tasarlandığıyla dikkat çekiyor. Ixbt.com haberine göre.

Yeni cihaz kompakt tasarımıyla öne çıkıyor: gövde kalınlığı sadece 10,3 mm ve ağırlığı yaklaşık 83 gram. Kompaktlığına rağmen yüksek performans vaat ediyor. Üreticinin verilerine göre, bu aksesuar henüz piyasaya sürülmemiş olan iPhone 17 Pro Max modelini bile 30 dakika içinde %50'ye kadar şarj edebilme kapasitesine sahip.

Teknik Özellikler ve Güvenlik Sistemi

Cihazın temel avantajı güçlü manyetik sistemidir. Tasarımda N48H tipi mıknatıslar kullanılmış olup, 8N'ye kadar çekim gücü sağlamaktadır. Bu, akıllı telefonun şarj cihazı üzerinde sabit durmasını ve güç iletim sürecinin kesintiye uğramamasını garanti eder. Ayrıca, Apple kullanıcıları için iOS sistemindeki özel şarj animasyonu da desteklenmektedir.

Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla Ugreen mühendisleri Thermal Guard sistemini uygulamaya koydu. Bu sistem, alüminyum alaşımdan yapılmış çok katmanlı bir yapı ve özel manyetik elementler yardımıyla ısıyı etkili bir şekilde dağıtır. Güvenliği sağlamak için cihaz, akıllı telefon şarjı %80'e ulaştığında otomatik olarak düşük güç moduna geçer; bu da batarya ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Uyumluluk ve Fiyat

Bu şarj cihazı geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumludur. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

iPhone 12 serisinden başlayarak tüm yeni modeller;

Apple AirPods kablosuz kulaklıklar;

Xiaomi ve Samsung şirketlerinin manyetik şarjı destekleyen kulaklıkları.

Paket içeriğinde ayrıca 1,5 metre uzunluğunda, dayanıklılığı artırılmış naylon örgü kablo da bulunmaktadır. Bu, kullanıcının şarj sırasında akıllı telefonu rahatça kullanmasına olanak tanır. ixbt.com'un haberine göre, yeni ürünün Çin pazarındaki fiyatı yaklaşık 139 yuan veya 20 ABD doları olarak belirlenmiştir.

Ugreen markalı ürünlerin Özbekistan pazarında da yaygın olduğunu göz önünde bulundurursak, bu uygun fiyatlı ve kaliteli aksesuarın yakında yerel mağaza raflarında yer alması beklenebilir. Bu, özellikle orijinal Apple aksesuarlarına kıyasla daha ucuz ve kaliteli bir alternatif arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olacaktır.