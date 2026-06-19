Juventus hücum hattını güçlendirmek için Randal Kolo Muani transferine geri döndü

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Juventus hücum hattını güçlendirmek için Randal Kolo Muani transferine geri döndü

Torino ekibi Juventus kulübü, Paris Saint-Germain forveti Randal Kolo Muani'nin transferi için resmi görüşmelere yeniden başladı. İtalyan devi, Fransız forveti yaz transfer döneminin ana hedeflerinden biri olarak belirledi. Goal.com, Gazzetta'nın bilgilerine dayanarak bu haberi aktarıyor. Goal.com haberinde belirtiyor.

Kulübün yeni CEO'su Giovanni Carnevali, bu anlaşmanın gerçekleşmesi için öncülük ediyor. Haberlere göre, Carnevali ile Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki sıcak ilişkilerin transferi hızlandırması bekleniyor. Geçen yılın transfer döneminin sonunda taraflar anlaşmaya varamamıştı ancak mevcut durum oldukça olumlu değerlendiriliyor.

Randal Kolo Muani için Torino yabancı bir yer değil. 2025 yılında Juventus formasıyla altı aylık kiralık sözleşme ile oynamış ve iyi bir izlenim bırakmıştı. O dönemde forvet oyuncusu 10 gol atmayı başararak takım ortamına hızla uyum sağlamıştı. Bu nedenle teknik heyet, onun dönüşünü takımın hücum potansiyelini artırmak için en uygun seçenek olarak görüyor.

Transfer detayları ve mali şartlar

Paris ekibi, forvet oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro değer biçiyor. Juventus ise mali yükü azaltmak amacıyla transferi belirli şartlar altında gerçekleştirmek istiyor. Önerilen şemaya göre, futbolcu önce kiralanacak ve sözleşmeye daha sonra zorunlu satın alma maddesi eklenecek.

Randal Kolo Muani, geçen sezonun bir kısmını İngiltere'nin Tottenham kulübünde kiralık olarak geçirdi. Ancak Londra'daki kariyeri beklendiği kadar başarılı olmadı; tüm kulvarlarda sadece 5 gol atabildi. Buna rağmen Torino kulübü yönetimi, futbolcunun Serie A deneyimine ve önceki başarılı performanslarına güvenerek ona olan inancını sürdürüyor.

Teknik direktör Luciano Spalletti, hücum hattındaki rekabetin artırılmasını talep etti. Uzmanın görüşüne göre, takımın en az iki yüksek seviyeli santraforla güçlendirilmesi gerekiyor. Randal Kolo Muani ana hedef olsa da kulüp, Dusan Vlahovic ile sözleşme uzatma konusunu da değerlendiriyor. Önceki yönetim dönemindeki anlaşmazlıklara rağmen Sırp forvetle görüşmeler yeniden başlayabilir.

Bu transfer gerçekleşirse, Juventus sadece deneyimli bir forvete sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda hücum hattındaki taktiksel seçeneklerini de genişletecek. Fransız futbolcunun hızı ve çok yönlülüğünün Spalletti'nin sistemine çok uygun olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kulüpler arasında nihai bir görüşme yapılması ve transfer detaylarının netleşmesi bekleniyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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