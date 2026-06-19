Husanov, 2026 Dünya Kupası'nın En Değerli 5 Stoperi Arasında!

·33·Spor
Husanov, 2026 Dünya Kupası'nın En Değerli 5 Stoperi Arasında!

Özbekistan futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Prestijli TransferRoom platformu, 2026 Dünya Kupası'na katılan ve kuruluşun hesaplamalarına göre en yüksek transfer değerine sahip stoperlerin sıralamasını açıkladı. Sevindirici olan ise, milli takımımız ve Manchester City temsilcisi Abduqodir Husanov dünyanın en seçkin yıldızlarını geride bırakarak ilk beşe girmeyi başardı!

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen İngiliz devi formasıyla güvenilir performanslar sergileyen Husanov'un mevcut piyasa değeri 62,2 milyon Euro olarak belirlendi.

2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 stoperi:

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, ilk onluk listede Manchester City'den üç temsilcinin (Grealish, Husanov, Dias) yer almasıdır; bu da kulübün savunma hattının ne kadar değerli ve kaliteli olduğunu kanıtlıyor.

Sıra

Futbolcu

Milli Takım

Kulübü

Transfer Değeri

1

Pau Cubarsí (19 yaş)

İspanya

Barcelona

118 mln €

2

William Saliba

Fransa

Arsenal

90,5 mln €

3

Marc Guéhi

İngiltere

Manchester City

84,6 mln €

4

Willian Pacho

Ekvador

PSG

69,5 mln €

5

Abduqodir Husanov (22 yaş)

Özbekistan

Manchester City

62,2 mln €

6

Luka Vušković

Hırvatistan

Tottenham

59,8 mln €

7

Rúben Dias

Portekiz

Manchester City

57,7 mln €

8

Gabriel Magalhães

Brezilya

Arsenal

56,8 mln €

9

Dayot Upamecano

Fransa

Bayern München

56,1 mln €

10

Eric García

İspanya

Barcelona

55 mln €

Milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki tarihi yolculuğu

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez futbol dünya kupasının final aşamasına katılma hakkı kazandı.

Temsilcilerimiz, K grubundaki açılış maçında güçlü Kolombiya milli takımına karşı sahaya çıktı ve kıyasıya mücadele sonunda 1:3 mağlup oldu. Ancak grup aşamasından çıkma şansını korumak için önlerinde hala iki kritik maç bulunuyor. Milli takımımız, sıradaki maçlarda bu listede 7. sırada yer alan Rúben Dias'ın kaptanlık yaptığı Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Abduqodir Husanov'un bu denli yüksek takdir görmesinin, sadece futbolcunun kendisine değil, tüm milli takımımıza Dünya Kupası maçlarında ek güç ve büyük bir güven vereceği şüphesizdir!

Manchester CityAbduqodir HusanovBarcelonaArsenalÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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