Husanov, 2026 Dünya Kupası'nın En Değerli 5 Stoperi Arasında!

Özbekistan futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Prestijli TransferRoom platformu, 2026 Dünya Kupası'na katılan ve kuruluşun hesaplamalarına göre en yüksek transfer değerine sahip stoperlerin sıralamasını açıkladı. Sevindirici olan ise, milli takımımız ve Manchester City temsilcisi Abduqodir Husanov dünyanın en seçkin yıldızlarını geride bırakarak ilk beşe girmeyi başardı!

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen İngiliz devi formasıyla güvenilir performanslar sergileyen Husanov'un mevcut piyasa değeri 62,2 milyon Euro olarak belirlendi.

2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 stoperi:

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, ilk onluk listede Manchester City'den üç temsilcinin (Grealish, Husanov, Dias) yer almasıdır; bu da kulübün savunma hattının ne kadar değerli ve kaliteli olduğunu kanıtlıyor.

Sıra Futbolcu Milli Takım Kulübü Transfer Değeri 1 Pau Cubarsí (19 yaş) İspanya Barcelona 118 mln € 2 William Saliba Fransa Arsenal 90,5 mln € 3 Marc Guéhi İngiltere Manchester City 84,6 mln € 4 Willian Pacho Ekvador PSG 69,5 mln € 5 Abduqodir Husanov (22 yaş) Özbekistan Manchester City 62,2 mln € 6 Luka Vušković Hırvatistan Tottenham 59,8 mln € 7 Rúben Dias Portekiz Manchester City 57,7 mln € 8 Gabriel Magalhães Brezilya Arsenal 56,8 mln € 9 Dayot Upamecano Fransa Bayern München 56,1 mln € 10 Eric García İspanya Barcelona 55 mln €

Milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki tarihi yolculuğu

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez futbol dünya kupasının final aşamasına katılma hakkı kazandı.

Temsilcilerimiz, K grubundaki açılış maçında güçlü Kolombiya milli takımına karşı sahaya çıktı ve kıyasıya mücadele sonunda 1:3 mağlup oldu. Ancak grup aşamasından çıkma şansını korumak için önlerinde hala iki kritik maç bulunuyor. Milli takımımız, sıradaki maçlarda bu listede 7. sırada yer alan Rúben Dias'ın kaptanlık yaptığı Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Abduqodir Husanov'un bu denli yüksek takdir görmesinin, sadece futbolcunun kendisine değil, tüm milli takımımıza Dünya Kupası maçlarında ek güç ve büyük bir güven vereceği şüphesizdir!