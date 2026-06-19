Husanov, 2026 Dünya Kupası'nın En Değerli 5 Stoperi Arasında!
Özbekistan futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Prestijli TransferRoom platformu, 2026 Dünya Kupası'na katılan ve kuruluşun hesaplamalarına göre en yüksek transfer değerine sahip stoperlerin sıralamasını açıkladı. Sevindirici olan ise, milli takımımız ve Manchester City temsilcisi Abduqodir Husanov dünyanın en seçkin yıldızlarını geride bırakarak ilk beşe girmeyi başardı!
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen İngiliz devi formasıyla güvenilir performanslar sergileyen Husanov'un mevcut piyasa değeri 62,2 milyon Euro olarak belirlendi.
2026 Dünya Kupası'nın en değerli 10 stoperi:
Dikkat çeken bir diğer nokta ise, ilk onluk listede Manchester City'den üç temsilcinin (Grealish, Husanov, Dias) yer almasıdır; bu da kulübün savunma hattının ne kadar değerli ve kaliteli olduğunu kanıtlıyor.
Sıra
Futbolcu
Milli Takım
Kulübü
Transfer Değeri
1
Pau Cubarsí (19 yaş)
İspanya
Barcelona
118 mln €
2
William Saliba
Fransa
Arsenal
90,5 mln €
3
Marc Guéhi
İngiltere
Manchester City
84,6 mln €
4
Willian Pacho
Ekvador
PSG
69,5 mln €
5
Abduqodir Husanov (22 yaş)
Özbekistan
Manchester City
62,2 mln €
6
Luka Vušković
Hırvatistan
Tottenham
59,8 mln €
7
Rúben Dias
Portekiz
Manchester City
57,7 mln €
8
Gabriel Magalhães
Brezilya
Arsenal
56,8 mln €
9
Dayot Upamecano
Fransa
Bayern München
56,1 mln €
10
Eric García
İspanya
Barcelona
55 mln €
Milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki tarihi yolculuğu
Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez futbol dünya kupasının final aşamasına katılma hakkı kazandı.
Temsilcilerimiz, K grubundaki açılış maçında güçlü Kolombiya milli takımına karşı sahaya çıktı ve kıyasıya mücadele sonunda 1:3 mağlup oldu. Ancak grup aşamasından çıkma şansını korumak için önlerinde hala iki kritik maç bulunuyor. Milli takımımız, sıradaki maçlarda bu listede 7. sırada yer alan Rúben Dias'ın kaptanlık yaptığı Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımlarıyla karşı karşıya gelecek.
Abduqodir Husanov'un bu denli yüksek takdir görmesinin, sadece futbolcunun kendisine değil, tüm milli takımımıza Dünya Kupası maçlarında ek güç ve büyük bir güven vereceği şüphesizdir!
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