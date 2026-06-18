Dünya futbolunun gözü, tarihi Dünya Kupası mücadelelerinin devam ettiği Kuzey Amerika sahalarına çevrilmiş durumda. Bugün tüm Özbek halkı ve milyonlarca yerel taraftar büyük bir heyecan ve gurur yaşıyor. Çünkü Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında çıkış maçına çıkıyor. Bu tarihi olay sadece ülkemizde değil, gezegenin en önde gelen ve güçlü kulüpleri tarafından da özel olarak takdir ediliyor.

İngiltere Premier League'in mevcut devi, ünlü Manchester City kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Özbekistan milli takımının ve kulüp oyuncusu, yetenekli savunmacımız Abduqodir Husanov'un Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışına adanmış özel bir paylaşım yayınladı.

Manchester City formasıyla ve omuzlarında Özbekistan bayrağı!

Instagram resmi sayfasında paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce Özbek taraftarın beğenisini topladı. Fotoğrafta yetenekli temsilcimiz Abduqodir Husanov, Manchester City'nin resmi maç formasıyla, omuzlarına Özbekistan Cumhuriyeti devlet bayrağını zarif bir şekilde asmış halde, kamera karşısında vakur bir şekilde dururken görülüyor. Kulübün basın servisi, bu tarihi fotoğrafın altına İngilizce olarak oldukça kısa ve anlamlı bir şekilde sadece: "Uzbekistan", notunu düşmüş.

Bu paylaşım, "Cityliler" kadrosunda top koşturan vatandaşımızın dünya futbolu elitleri arasında ne kadar yüksek değer gördüğünün bir kanıtıdır.

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla Manchester City kulübünün 2026 Dünya Kupası turnuvasındaki tarihi rekoru ve Özbekistan milli takımının yer aldığı gruptaki durum hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Manchester City'nin Tarihi Rekoru Kulübün Dünya Kupası İstatistikleri Özbekistan'ın Yer Aldığı 'K' Grubu İlk Tarihi Maçın Detayları • 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takım.

• Premier League tarihinde tamamen yeni bir rekor! • Toplam futbolcu: 19 temsilci.

• Temsiliyet: 12 farklı ülke milli takımı.

• Ana isim: Abduqodir Husanov. • Rakipler: Kolombiya, Portekiz, Kongo DR.

• İlk tur sonucu: Portekiz — Kongo DR 1:1.

• Not: Milli takımımız için liderlik adına uygun bir fırsat var! • Rakip: Kolombiya milli takımı.

• Şehir: Mexico City (Meksika).

• Stadyum: Efsanevi Azteca Arena.

Efsanevi Azteca'da Mücadele ve Liderlik İçin Altın Fırsat

Belirtmek gerekir ki, Özbekistan milli takımı, güçlü ekiplerden oluşan 'K' grubunda play-off bileti için ciddi bir mücadele verecek. Temsilcilerimiz, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarını Kolombiya milli takımına karşı, Meksika'nın Mexico City şehrinde bulunan ve dünya futbolunun simgesi sayılan efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynayacaklar.

Sevindirici olan ise, bu kuartetle ilk maçta Portekiz ve Kongo DR milli takımlarının 1:1 berabere kalarak puan kaybetmiş olmasıdır. Bu durum, teknik direktör Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için ilk turda Kolombiya'yı mağlup ederek grupta tek liderliğe yükselmek adına çok uygun ve altın değerinde bir fırsat sunuyor.

Bilgi olarak ekleyelim; Abduqodir Husanov'un formasını terlettiği Manchester City kulübü, bu Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takım olarak tarihe geçti. Turnuvada kulübün tam 19 oyuncusu 12 farklı ülke bayrağı altında sahaya çıkacak ve bu rakam İngiliz futbol tarihinin en yüksek sonucu olarak kaydedildi.

Zamin spor yorumcularının son sözü: Manchester City gibi bir dünya devinin Özbek futbolunu ve Abduqodir Husanov'u bu şekilde takdir etmesi, tüm ülkemizin futbolu için büyük bir onur ve başarıdır. Bu tür bir manevi destek ve teşvikin, Azteca Stadyumu'nda Kolombiya'ya karşı sahaya çıkacak gençlerimize, özellikle de Husanov'a ek güç ve şevk vereceği kesindir. Yarınki önemli maçta tarihi bir galibiyet bekliyoruz. İleri, Özbekistan!

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