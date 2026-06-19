Rusya'da IMEI Veritabanı Oluşturuluyor: Vatandaşların Telefonlarını Kaydettirmesi Zorunlu mu?

Rusya Federasyonu Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı (Minsifri), mobil cihazların IMEI kodları için tek bir veritabanı oluşturulmasına ilişkin yeni yasal düzenlemelere açıklık getirdi. Siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında kabul edilen bu girişim, sosyal ağlarda çeşitli yanlış anlaşılmalara ve hatalı yorumlara neden olmuştu. Özellikle, vatandaşların akıllı telefonlarını zorunlu olarak "kaydettirmeleri" gerektiğine dair haberler yayıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, sıradan kullanıcıların cihazları toplu olarak kaydettirmelerinin gerekeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. ixbt.com'un aktardığına göre, IMEI veritabanının oluşturulma süreci, vatandaşların doğrudan katılımı olmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Bu da kullanıcılar için ek bürokratik engeller yaratmayacaktır.

Veriler nereden alınacak?

IMEI kodları veritabanının doldurulmasında temel kaynaklar olarak haberleşme operatörleri ve Federal Gümrük Servisi belirleniyor. Yani, cihaz ağda ilk kez aktif olduğunda operatörler bilgiyi veritabanına iletecek veya akıllı telefon ülkeye resmi olarak ithal edilirken gümrük organları tarafından kaydedilecektir. Şu anda bu sistemin çalışma mekanizmaları ve kesin parametreleri özel alt mevzuatlarla geliştirilmektedir.

Yalnızca bir durumda kullanıcı cihazı şahsen kaydettirebilir: akıllı telefon yurt dışından kişisel kullanım için satın alınmışsa. Bu durumda bile bunun bir zorunluluk değil, kullanıcının isteğine bağlı olarak "Gosuslugi" portalı üzerinden gerçekleştirilecek isteğe bağlı bir süreç olduğu belirtiliyor.

Tek Veritabanının Amacı

Minsifri uzmanlarının açıklamasına göre, bu önlem birkaç stratejik amacı hedefliyor. Birincisi, yasa dışı yollarla getirilen (kaçak) akıllı telefon ve tabletlerin ticaretini kısıtlamaya yardımcı olur. İkincisi, suçluların tanımlayıcıları değiştirerek (IMEI klonlama) iletişim araçlarını kullanmasını önler.

Ayrıca, bu sistemin güvenlik meselelerinde de önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. Özellikle, ağdaki aktif cihazlar hakkındaki kesin veriler, insansız hava araçlarına (BPLA) karşı koruma sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu tür teknolojik kontrol önlemleri birkaç yıl önce Özbekistan'da da uygulanmış ve mobil cihaz pazarını düzenlemede önemli bir araç haline gelmiştir.

Sonuç olarak, Rusya'daki yeni düzenlemenin akıllı telefon sahipleri için günlük yaşamda herhangi bir zorluk yaratmayacağı söylenebilir. Aksine, bu önlem siber suçlarla mücadeleye ve pazarı "gri" ürünlerden temizlemeye yönelik sistemli bir adımdır.