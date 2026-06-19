Rusya'da IMEI Veritabanı Oluşturuluyor: Vatandaşların Telefonlarını Kaydettirmesi Zorunlu mu?

·28·Teknoloji
Rusya'da IMEI Veritabanı Oluşturuluyor: Vatandaşların Telefonlarını Kaydettirmesi Zorunlu mu?

Rusya Federasyonu Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı (Minsifri), mobil cihazların IMEI kodları için tek bir veritabanı oluşturulmasına ilişkin yeni yasal düzenlemelere açıklık getirdi. Siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında kabul edilen bu girişim, sosyal ağlarda çeşitli yanlış anlaşılmalara ve hatalı yorumlara neden olmuştu. Özellikle, vatandaşların akıllı telefonlarını zorunlu olarak "kaydettirmeleri" gerektiğine dair haberler yayıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, sıradan kullanıcıların cihazları toplu olarak kaydettirmelerinin gerekeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. ixbt.com'un aktardığına göre, IMEI veritabanının oluşturulma süreci, vatandaşların doğrudan katılımı olmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Bu da kullanıcılar için ek bürokratik engeller yaratmayacaktır.

Veriler nereden alınacak?

IMEI kodları veritabanının doldurulmasında temel kaynaklar olarak haberleşme operatörleri ve Federal Gümrük Servisi belirleniyor. Yani, cihaz ağda ilk kez aktif olduğunda operatörler bilgiyi veritabanına iletecek veya akıllı telefon ülkeye resmi olarak ithal edilirken gümrük organları tarafından kaydedilecektir. Şu anda bu sistemin çalışma mekanizmaları ve kesin parametreleri özel alt mevzuatlarla geliştirilmektedir.

Yalnızca bir durumda kullanıcı cihazı şahsen kaydettirebilir: akıllı telefon yurt dışından kişisel kullanım için satın alınmışsa. Bu durumda bile bunun bir zorunluluk değil, kullanıcının isteğine bağlı olarak "Gosuslugi" portalı üzerinden gerçekleştirilecek isteğe bağlı bir süreç olduğu belirtiliyor.

Tek Veritabanının Amacı

Minsifri uzmanlarının açıklamasına göre, bu önlem birkaç stratejik amacı hedefliyor. Birincisi, yasa dışı yollarla getirilen (kaçak) akıllı telefon ve tabletlerin ticaretini kısıtlamaya yardımcı olur. İkincisi, suçluların tanımlayıcıları değiştirerek (IMEI klonlama) iletişim araçlarını kullanmasını önler.

Ayrıca, bu sistemin güvenlik meselelerinde de önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. Özellikle, ağdaki aktif cihazlar hakkındaki kesin veriler, insansız hava araçlarına (BPLA) karşı koruma sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu tür teknolojik kontrol önlemleri birkaç yıl önce Özbekistan'da da uygulanmış ve mobil cihaz pazarını düzenlemede önemli bir araç haline gelmiştir.

Sonuç olarak, Rusya'daki yeni düzenlemenin akıllı telefon sahipleri için günlük yaşamda herhangi bir zorluk yaratmayacağı söylenebilir. Aksine, bu önlem siber suçlarla mücadeleye ve pazarı "gri" ürünlerden temizlemeye yönelik sistemli bir adımdır.

IMEIAkıllı TelefonRusyaMinsifriTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX, Florida'da Starship için 1,8 milyar dolarlık dev merkez inşa ediyorSpaceX, Florida'da Starship için 1,8 milyar dolarlık dev merkez inşa ediyorBugün, 15:53Ugreen, iPhone ve Android Cihazlar İçin Yeni Manyetik Şarj Cihazı ÇıkardıUgreen, iPhone ve Android Cihazlar İçin Yeni Manyetik Şarj Cihazı ÇıkardıBugün, 15:25ChatGPT Güvenlik Sistemindeki Açık: Yapay Zeka Beklenmedik İçerikler ÜretiyorChatGPT Güvenlik Sistemindeki Açık: Yapay Zeka Beklenmedik İçerikler ÜretiyorBugün, 14:23NASA ve Relativity Space Mars Keşfi İçin Tarihi Sözleşme İmzaladıNASA ve Relativity Space Mars Keşfi İçin Tarihi Sözleşme İmzaladıBugün, 13:58Hindistan'da Telegram engellendi: 150 milyon kullanıcı iletişimsiz kaldıHindistan'da Telegram engellendi: 150 milyon kullanıcı iletişimsiz kaldıBugün, 13:27SpaceX, AB'nin yeni planlarının Ukrayna'daki uydu iletişimini tehlikeye atabileceği konusunda uyardıSpaceX, AB'nin yeni planlarının Ukrayna'daki uydu iletişimini tehlikeye atabileceği konusunda uyardıBugün, 12:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı