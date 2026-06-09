Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı

·6·Teknoloji
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı

Samsung'un One UI 8.5 işletim sistemi birçok yeni özellik sunsa da, bunların bazılarının yalnızca yeni Galaxy S26 serisine özel kalacağı ortaya çıktı. Dört nesil amiral gemisi — Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S26 Ultra arasında yapılan karşılaştırmalı analizler bunu gösterdi. Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle, 24 megapiksel çözünürlükte çekim yapan yeni mod yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde mevcut. Önceki yılların amiral gemilerinde, sistem güncellense bile bu özellik ortaya çıkmayacak. Ne kamera ayarları ne de Camera Assistant uygulaması üzerinden etkinleştirilmesi mümkün.

Ayrıca, video çekiminde ufuk çizgisini sabit tutan Horizontal Lock özelliği de yalnızca Galaxy S26 Ultra kullanıcıları için açık. SamMobile'ın belirttiğine göre, kısıtlamalar yalnızca kamera özelliklerini değil, sistemin diğer bölümlerindeki bir dizi yeniliği de kapsıyor.

Sonuç olarak, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra ve hatta nispeten yeni Galaxy S25 Ultra sahipleri One UI 8.5 arayüzünün ana bölümünü alsa da, Samsung'un sunduğu en gelişmiş teknolojilerden tam olarak yararlanamayacaklar. Şirket bu yolla kullanıcıları yeni cihazlar satın almaya teşvik ediyor.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 8.5Akıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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