Kazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni Rekor

·2·Dünya

Kazakistan'da doğum oranları düşmeye devam ediyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde ülkede 74,1 bin bebek dünyaya geldi; bu, son 20 yılın en düşük seviyesi.

Bu rakam geçen yıla göre yüzde 4,2 oranında azaldı. 2021 yılı ile karşılaştırıldığında ise düşüş daha keskin; o dönemde 100,5 bin bebek doğmuştu.

Düşüş hem şehirleri hem de kırsal bölgeleri etkiledi: şehirlerde yüzde 2,3, kırsal bölgelerde ise yüzde 7,2'lik bir azalma gözlemlendi.

Bölgeler arasında en yüksek oran Türkistan eyaletinde, en düşük oran ise kuzey eyaletlerinde kaydedildi.

Analistler bu durumu küresel demografik değişimlerle ilişkilendiriyor ve ülkedeki sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

KazakistanTurkestan Bölgesi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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