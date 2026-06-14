Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor

Güney Koreli Samsung şirketi tarafından sunulan en son One UI 8.5 yazılım güncellemesi, Galaxy S23 serisi akıllı telefon sahipleri için beklenmedik sıkıntılar yarattı. Yeni özellikler ve sistem optimizasyonu yerine, birçok kullanıcı cihazlarının ekranında teknik kusurlar oluştuğundan şikayet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış içeriden bilgi sızdıran Abhishek Yadav'ın verdiği bilgilere göre, güncellemeyi yükleyen kullanıcılar ekranda dikey yeşil ve pembe çizgilerin belirdiğini kaydetti. Bu sorun Samsung amiral gemileri için yabancı bir durum değil, ancak özellikle yazılım güncellemesinden sonra kitlesel bir hal alması kamuoyunda endişe yaratıyor.

Ekran değişim maliyetleri ve servis hizmeti

Şimdilik bu sorun tüm cihazlarda gözlemlenmiyor, ancak kusur oluşan akıllı telefonların tamiri oldukça pahalıya mal olabilir. Edinilen bilgilere göre, garanti süresi dolan cihazlar için servis merkezleri ekran değişimi karşılığında yaklaşık 205 ABD doları tutarında bir ücret talep ediyor.

ixbt.com yayınının yazdığına göre, bazı kullanıcılar One UI 8.5 yüklenmeden önce bile bu tür çizgilerin ortaya çıktığını belirttiler. Bu durum, sorunun sadece yazılımda değil, donanım kısmının yeni sistem yükünü kaldıramamasından kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Bunun yanı sıra, güncellemeyi yükleyen bir grup kullanıcı, akıllı telefonun pil ömrünün önemli ölçüde kısaldığını, yani bataryanın daha hızlı tükendiğini bildirdi. Bu tür durumlar genellikle sistemin yeni sürümündeki küçük hatalardan kaynaklanır ve sonraki düzeltmelerle giderilmesi beklenir.

Uzman tavsiyesi

Uzmanlar şimdilik Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerini kullananlara güncellemeyi yüklemekte acele etmemelerini tavsiye ediyor. Eğer akıllı telefonunuz şu anda sorunsuz çalışıyorsa, şirket resmi bir açıklama yapana kadar beklemek daha iyidir.

Hatırlatmak gerekirse, Abhishek Yadav daha önce de Xiaomi Mi 10T serisi akıllı telefonlar hakkında doğru bilgiler vererek güvenilirliğini kanıtlamıştı. Samsung henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak kullanıcıların şikayetlerinin artması şirketi ücretsiz onarım programı başlatmaya zorlayabilir.