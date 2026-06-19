Rusya'da Tekil Evrensel QR Kod Sistemi Uygulanıyor: Ödemeler Daha Kolaylaşacak

Rusya finans piyasasında dijital ödeme sistemlerini basitleştirmek ve bankalar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu yılın 1 Eylül tarihinden itibaren, ülkedeki tüm satış noktaları ve restoranlarda nakitsiz ödemeler için tekil evrensel QR kod sistemi devreye girecek. Bu yeniliği öngören ilgili federal yasa halihazırda imzalandı. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Rusya'daki mağaza ve kafelerin kasa yanlarında farklı bankalara ait birden fazla QR kod görmek mümkün. Bu durum müşteriler için rahatsızlık yaratıyor ve kendi banka uygulamalarına uygun kodu manuel olarak aramalarına neden oluyor. Yeni sistem ise bu süreci maksimum düzeyde optimize edecek.

Tek Operatör ve Teknik Kolaylıklar

Yeni sistemin operatörü olarak Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) belirlendi. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, artık müşterinin tezgahtaki tek bir kodu taratması yeterli olacak. Ardından kullanıcı, akıllı telefon ekranında ödemeyi gerçekleştirmek istediği bankayı seçme imkanına sahip olacak. Bu da zaman tasarrufu sağlarken karışıklıkları önleyecek.

Devlet Duması temsilcisi Aleksandr Demin, evrensel QR kodun uygulanmasının sadece vatandaşlar için kolaylık sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda acquiring pazarında bankalar arasındaki rekabeti de yeni bir aşamaya taşıyacağını belirtti. Bunun da hizmet kalitesinin artırılmasına hizmet etmesi bekleniyor.

Girişimciler ve Piyasa İçin Avantajlar

Yeni düzenleme, küçük ve orta ölçekli işletme temsilcileri için de bir dizi avantaj sunuyor. Girişimciler artık tek bir ödeme sağlayıcısına bağımlı kalmayacak, bu da maliyetlerin azaltılmasına ve sistemin daha esnek hale gelmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, farklı banka sistemlerini ayrı ayrı entegre etme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Özbekistan finans piyasasında da son yıllarda QR kod ile ödemeler yaygınlaşıyor. Rusya'daki bu deneyim, bölgesel ölçekte dijital ödeme altyapısının geliştirilmesi konusunda önemli bir örnek olabilir. Zira ödeme sistemlerinin unifikasyonu sadece iç piyasayı değil, aynı zamanda sınır ötesi ödemeleri de kolaylaştıracaktır.