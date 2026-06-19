Elon Musk, xAI ve Cursor Şirketlerindeki Toplu İşten Çıkarma Haberlerini Yalanladı

·30·Teknoloji
Elon Musk, xAI ve Cursor Şirketlerindeki Toplu İşten Çıkarma Haberlerini Yalanladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, kendisine ait olan xAI yapay zeka girişimi ve programlama araçları geliştiren Cursor şirketinde çalışanların azaltıldığına dair söylentileri reddetti. Girişimci, bu şirketlerin hiçbirinde kadro daraltmasına gidilmediğini ve uzmanların görevlerinde kaldığını resmen duyurdu. Bu açıklama, teknoloji dünyasında yapay zeka alanındaki personel değişimine ilişkin endişeleri hafifletmeye hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Duruma, The Information yayını tarafından paylaşılan bir haber neden olmuştu. Haberde, Cursor çalışanlarının beklenen personel değişimleri ve daraltmalar gölgesinde xAI temsilcileriyle görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Ancak Elon Musk bu bilgileri asılsız olarak nitelendirdi. Musk'a göre, şirketler arasındaki iş birliği ve iç süreçler istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Stratejik Anlaşmalar ve Beklenen Değişiklikler

ixbt.com verilerine göre, bu yalanlama, SpaceX şirketinin Cursor girişimini satın almak üzere anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından geldi. Bu anlaşmanın toplam değerinin 60 milyar dolar olması bekleniyor. Anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamen tamamlanması planlanıyor. Bu adım, Musk'ın yapay zeka yeteneklerini uzay teknolojilerinde daha geniş çapta kullanma niyetini gösteriyor.

Ayrıca teknoloji piyasasında, Musk'ın diğer büyük projeleri olan Tesla ve SpaceX'in birleşebileceğine dair söylentiler de arttı. Eğer bu iki dev birleşirse, yeni şirketin piyasa değerinin 4 trilyon doları aşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, şu an için böyle büyük bir birleşmeye engel olacak yasal mekanizmaların bulunmadığını belirtiyor.

Cursor şirketi, yazılımcılar için yapay zeka tabanlı gelişmiş araçlar geliştirmesiyle tanınıyor. xAI ile entegrasyonu, Musk'a OpenAI ve Google gibi rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu nedenle, personel meselesi bu projelerin başarısı için belirleyici bir öneme sahip.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları ve yazılımcılar için de bu haber dikkat çekicidir. Çünkü Cursor gibi platformlar yerel yazılımcılar arasında da popülerleşmektedir. Musk'ın yapay zeka alanındaki her adımı, küresel ölçekte programlama ekosistemini etkiliyor. Şimdilik xAI ve Cursor ekiplerinin tam kadro faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Elon MuskxAICursorSpaceXYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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