Yapay Zeka Yarışı Nedeniyle Sunucu Bileşenlerinin Fiyatları Keskin Şekilde Artıyor

Küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı hesaplama sistemlerine olan talebin benzeri görülmemiş düzeyde artması, sunucular için gerekli olan bileşenlerin fiyatlarını doğrudan etkilemeye başladı. Özellikle, sunucu ve enerji sistemlerinin kritik bir parçası olan alüminyum elektrolitik kondansatör üreticisi lider şirketler fiyat artışlarını duyurdu. Ixbt.com haber veriyor.

Japonya'nın bu alandaki devleri olan Nippon Chemi-Con ve Nichicon şirketleri, ürün fiyatlarını önemli ölçüde artıracaklarını bildirdi. Ixbt.com'un verilerine göre, dünyanın ikinci büyük tedarikçisi olan Nichicon, müşterilerini tüm ürün gruplarında fiyat artışları konusunda çoktan uyardı. Bu durumun tüm elektronik endüstrisinde yeni bir fiyat dalgasına yol açması bekleniyor.

Fiyat Artışlarının Temel Nedenleri

Uzmanlar, başlangıçta fiyatların %9–12 civarında artacağının tahmin edildiğini, ancak son verilere göre artış oranının %10–15'e ulaşabileceğini belirtiyor. Bu değişiklikler sadece bitmiş ürün maliyetini değil, aynı zamanda Tayvan ve diğer bölgelerdeki rakip üreticilerin stratejilerini de etkileyecek. Onların da önümüzdeki aylarda fiyatlarını uyarlamaları bekleniyor.

Fiyatların bu denli keskin yükselmesinin arkasında birçok dış faktör yatıyor. Birincisi, hammadde pazarındaki durum ağırlaştı: Kimyasal malzemelerin fiyatları önceki seviyelere göre %30–40, metal hammaddeler ise ortalama %10 oranında arttı. Ayrıca, alüminyum folyo üretim maliyetleri de önemli ölçüde yükseldi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve küresel enflasyon ortamında elektrik enerjisi fiyatlarının artması da üreticileri zor durumda bıraktı. Nichicon temsilcilerinin ifadelerine göre, üretim kapasitelerinin sınırlı olması ve aynı zamanda sunuculara olan talebin aşırı yüksekliği, fiyatların yeniden gözden geçirilmesinden başka seçenek bırakmadı.

Sektördeki Zincirleme Reaksiyon

Alüminyum elektrolitik kondansatör fiyatlarının artışı, elektronik endüstrisindeki zincirleme reaksiyonun bir parçasıdır. Daha önce çok katmanlı seramik kondansatörler (MLCC) ve tantal kondansatör pazarında da benzer artışlar gözlemlenmişti. Bu durum, veri işleme merkezlerinin (DPC) ve bulut teknolojileri altyapısının kurulum maliyetlerini artırmaktadır.

Bu değişiklikler Özbekistan pazarına da dolaylı olarak etki edebilir. Ülkemizde dijitalleşme süreçlerinin hızlandığı ve yerel sunucu parklarının genişletildiği bir dönemde, bileşenlerin pahalılaşmasının ağ ekipmanlarının nihai fiyatlarını etkilemesi muhtemeldir. Tayvanlı tedarikçiler Haziran ve Temmuz aylarından itibaren yeni fiyat politikasına geçmeyi planlıyor.

Özetle, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi sadece yazılımı değil, donanım pazarını da kökten değiştiriyor. Hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlık ve yüksek teknolojili ekipmanlara olan talebin azalmaması, yakın gelecekte bileşen fiyatlarının daha da artabileceğine işaret ediyor.