Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı

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Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı

Bugün akşam saatlerinde Güneş'teki X sınıfı patlama sonucu oluşan plazma bulutunun Dünya'ya ulaşmasıyla manyetik fırtına başladı. Bu durum, Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü verilerine dayanılarak bildirildi. Ixbt.com haber veriyor.

Gözlemlere göre, Taşkent saatiyle öğleden sonra önce G1 seviyesinde manyetik fırtına kaydedilirken, birkaç saat sonra olay G2 seviyesine yükseldi. Uzmanlar durumu sürekli olarak izliyor.

Daha önce bilim insanları, 3 Haziran'da meydana gelen M9.3, M7.7 ve X1.0 seviyesindeki patlamaların ardından birkaç plazma bulutunun gezegenimize doğru hareket ettiğine dair uyarıda bulunmuştu. Bu olayların her biri, uzaya büyük miktarda madde fırlatılmasıyla gözlemlendi.

Güncellenen hesaplamalara göre, Cuma günkü fırtınanın çoğunlukla G1 ve G2 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu tür jeomanyetik dalgalanmalar iletişim araçları ve enerji sistemlerinin çalışmasını, ayrıca sağlık sorunu olan kişileri etkileyebilir.

Manyetik FırtınaGüneş PatlamasıUzayJeofizikDoğa Olayı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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