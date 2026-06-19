Luis de la Fuente, Rodri'ye Yönelik Eleştirilere Yanıt Verdi: O Dünyanın En İyi Futbolcusu

·2·Spor
Luis de la Fuente, Rodri'ye Yönelik Eleştirilere Yanıt Verdi: O Dünyanın En İyi Futbolcusu

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası 2026 elemeleri kapsamında Cabo Verde ile oynanan maçın (0:0) ardından eleştirilerin hedefi olan Rodri'yi savundu. Manchester City orta saha oyuncusu, oyunun temposunu düşürmekle suçlanmıştı ancak teknik direktör bu görüşlere kesinlikle katılmadığını belirtti. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, İspanya'nın beklenmedik beraberliğinin ardından uzmanlar ve taraftarlar, Rodri'nin merkezde topu gereğinden fazla tuttuğu ve hücumların hızını kestiği yönünde görüşler bildirdi. De la Fuente ise bu iddiaları asılsız ve hatta hakaretamiz buluyor.

"%50 kapasiteyle bile en iyisi"

El Partidazo de Cope'ye verdiği röportajda teknik direktör, öğrencisinin yeteneğinden şüphe duymadığını vurguladı. Ona göre Rodri, günümüz dünya futbolunda kendi pozisyonunda rakipsizdir ve takımın oyun sisteminin temel taşı olmaya devam edecektir.

"Tanrım, böyle şeyler nasıl söylenebilir? Kimin ne dediğine bakılmaksızın, dünyanın en iyi futbolcusu hakkında böyle düşüncelerin dile getirilmesini bir hakaret olarak kabul ediyorum. Rodrigo dünyanın en güçlü oyuncusudur ve %50 formda olduğunda bile birçok diğer orta saha oyuncusundan çok daha üstündür", dedi Luis de la Fuente.

Teknik direktörün sözlerine göre Rodri, sahada sadece fiziksel değil, aynı zamanda entelektüel olarak da büyük bir iş yükü üstleniyor. Oyun görüşü, dengeyi sağlama yeteneği ve durumları doğru değerlendirmesi, İspanya Milli Takımı için bir "yol gösterici" görevi görüyor.

İspanyol futbolculara yönelik adaletsiz yaklaşım

Ayrıca stratejist, İspanyol futbolcuların genellikle yabancı yıldızlara kıyasla daha sert ve acımasızca eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ona göre, Rodri başka bir ülkenin vatandaşı olsaydı, her hareketi bu kadar mikroskop altına alınmazdı.

"Diğer dünya yıldızları hakkında da böyle şeyler söylemeye cesaret edebilirler miydi? Bence hayır. Ancak konu bizim futbolcularımız olduğunda, insanlar başkalarına karşı kullanmadıkları eleştirileri bile esirgemiyorlar", diye ekledi teknik direktör.

Manchester City kadrosunda da ana figür olan Rodri, son yıllarda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde birçok ödül kazandı. Oyun tarzı çoğunlukla kontrole dayalıdır ve bu, İspanya futbol felsefesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Cabo Verde maçındaki başarısızlığın ise tüm takımın genel durumuyla ilgili olduğu ve bunu tek bir futbolcunun üzerine yıkmanın adil olmadığı vurgulanıyor.

RodriİspanyaLuis de la FuenteManchester CityFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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