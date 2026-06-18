Orta Asya'nın en çok alkol tüketen ülkesi belli oldu

Orta Asya devletleri arasında kişi başına düşen alkollü içecek tüketimine ilişkin yeni bir sıralama açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, Kazakistan bu göstergede bölgede liderliği ele geçirdi.

Uluslararası analizlerde, Kazakistan nüfusu arasında yılda kişi başına ortalama 5,4 litre saf alkol tüketildiği kaydedildi. Bu rakam, ülkeyi sadece Orta Asya'da birinci sıraya taşımakla kalmadı, aynı zamanda dünya sıralamasında da orta sıralarda yer almasını sağladı.

Bölgedeki diğer sıralarda, tüketimin 3,9 litre olduğu Kırgızistan yer alıyor. Türkmenistan'da 3 litre, Özbekistan'da ise 2,1 litre düzeyinde kayıt yapıldı. En düşük sonuç, kişi başına 0,7 litre alkol tüketimi ile Tacikistan'a ait oldu.

Analistler, bazı Müslüman ülkelerde alkollü içecek tüketiminin neredeyse sıfır düzeyinde kaldığını belirtti. Özellikle Kuveyt, İran, Suriye ve Pakistan'da en düşük oranlar kaydedildi.

Dünya genelinde ise Romanya, bu sıralamanın mutlak lideri olarak tanındı. Verilere göre, orada 15 yaş üstü her bir vatandaş başına yılda ortalama 17,1 litre saf alkol düşüyor.

Uzmanlar, bu tür sıralamaların nüfusun yaşam tarzını, kültürel ortamını ve sağlıklı yaşam biçimine yaklaşımını incelemede önemli bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.