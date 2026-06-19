Thomas Müller, Bayern'e Bundesliga'nın yeni yıldızını transfer etmesini önerdi

Alman futbol efsanesi Thomas Müller, Bayern Münih yönetimine İsviçre milli takımının genç yeteneği Johan Manzambi'yi yakından takip etmelerini tavsiye etti. Şu anda Dünya Kupası'nda parlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, etkileyici oyunuyla birçok dev kulübün dikkatini çekiyor. Goal.com'un haberine göre.

Freiburg formasıyla Bundesliga'da kendini kanıtlayan Manzambi, İsviçre'nin Bosna-Hersek karşısında oynadığı maçta gerçek bir kahramana dönüştü. Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanan mücadelede yedek kulübesinden oyuna giren futbolcu, attığı iki golle takımının 4-1'lik galibiyetini sağladı ve maçın adamı seçildi.

MagentaTV kanalında uzman olarak görev yapan Müller, genç yeteneğin potansiyelini yüksek değerlendirdi. Münih kulübünün efsanesi, "Bence o öyle bir oyuncu ki — hadi bunu manşetlere taşıyalım — FC Bayern onu kesinlikle izlemeli" şeklinde konuştu.

Yeni yıldızın Bundesliga'daki başarısı

Manzambi'nin bu başarısı bir tesadüf değil. Geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 16 gole doğrudan katkı sağladı (gol+asist). Bu istatistikler, onun sadece hücum yeteneğini değil, aynı zamanda istikrarını da kanıtlıyor.

Goal.com'un haberine göre, futbolcunun mevcut kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle, Bayern veya başka bir takım onu transfer etmek isterse, oldukça yüksek bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak. Futbolcu ise şimdilik geleceği hakkındaki sorulara temkinli yanıtlar veriyor.

"Hala Freiburg'un bir parçasıyım ve tüm odağım Dünya Kupası'nda. Gelecek sezon ne olacağını şu an bilmiyorum" diyerek Müller'in önerisine yanıt veren genç yıldız, Bayern'e transfer ihtimali hakkındaki konuşmaları gülümseyerek karşıladı.

İsviçre milli takımı şu an grupta iki maç sonunda dört puan toplayarak play-off aşamasına çıkmak için iyi bir şansa sahip. Grubun liderliği meselesi, Kanada ile oynanacak son tur maçında belli olacak. Eğer Manzambi bu maçta da kendini gösterirse, transfer bedelinin şüphesiz daha da artacağı kesin.