Yapay zeka işletmelere beklenen geliri getirmedi: Şirketlerin yüzde 95'i sonuç görmedi

·42·Teknoloji
Yapay zeka işletmelere beklenen geliri getirmedi: Şirketlerin yüzde 95'i sonuç görmedi

Son yıllarda tüm dünya genelinde hızla popülerleşen üretken yapay zeka teknolojilerinin birçok işletme için finansal açıdan beklenen sonucu vermediği ortaya çıktı. Ixbt.com sitesinin MIT NANDA kuruluşunun raporuna dayanarak bildirdiğine göre, incelenen şirketlerin yüzde 95'i yapay zeka uygulamasından belirgin ve ölçülebilir bir gelir elde edemedi. Buna rağmen, analize tabi tutulan projelerin yalnızca yüzde 5'i başarılı olarak milyonlarca dolarlık kâr getirmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilgilere göre, söz konusu araştırma küresel ölçekte kurumsal yapılar tarafından GenAI teknolojilerine yönlendirilen 30–40 milyar dolarlık yatırımlar fonunda gerçekleştirildi. Uzmanlar 300'den fazla halka açık yapay zeka girişimini inceleyip 52 kuruluşun temsilcisi ile derinlemesine röportajlar düzenledi. Ayrıca dört büyük sektör konferansına katılan 153 üst düzey yöneticinin görüşleri bir araya getirildi.

Teknolojinin kendisi değil, onu uygulama sorunları

Araştırma yazarları beklentiler ile gerçek sonuçlar arasındaki bu keskin farkı yapay zeka modellerinin kalitesizliği veya katı yasal kısıtlamalarla değil, doğrudan pratikte tatbik edilmesindeki zorluklarla açıklamaktadır. Temel sorunlar arasında iş süreçlerinin istikrarsız olması, sistemlerin bağlamı koruma ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alma yeteneğinin sınırlı olduğu belirtilmiştir. Bunun dışında, geliştirilen çözümlerin çalışanların günlük görevleriyle yeterince ilişkilendirilmemesi de kendi etkisini göstermiştir.

Rapor sonuçlarına göre, kontrol edilen kuruluşların yüzde 80'inden fazlası ChatGPT ve Copilot gibi evrensel araçları incelemiş veya onları test etmiştir. Ancak belirli dar görevlere yönelik özel kurumsal sistemlerin sadece yüzde 5'i tam anlamıyla endüstriyel ölçekte işletme aşamasına ulaşabilmiştir. Bu ise evrensel çözümlerin her zaman işletmenin kendine has ihtiyaçlarına kolayca uyarlanamayacağını göstermektedir.

Dış ortaklar ve iç geliştirmeler farkı

Araştırmada yazılım çözümleri oluşturma yaklaşımlarındaki farklılıklara da özel dikkat gösterilmiştir. İncelenen grup kapsamında dış ortakların katılımıyla oluşturulan projeler yaklaşık yüzde 67 oranında tam uygulama aşamasına ulaşmışken, şirketlerin kendi iç kaynakları temelinde yapılan geliştirmeleri yüzde 33 civarında sonuç göstermiştir.

Bununla birlikte, uzmanlar başarı kriterlerinin her şirkette farklı şekilde belirlendiğini vurgulamaktadır. Dış yüklenicileri celbetmenin kendiliğinden yüksek sonuç garantisi olamayacağı, tespit edilen karşılıklı ilişkinin ise sadece seçilen araştırma örneği kapsamındaki durumları yansıttığı hatırlatılmıştır.

Yapay Zekaİş DünyasıTeknolojilerChatGPTEkonomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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