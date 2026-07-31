Orman Yangınlarını Erken Tespit Eden İlk Uydu Ağı Faaliyete Geçti

Yeryüzündeki orman yangınlarını daha geniş bir şekilde yayılmadan ilk aşamada tespit etmek amacıyla tasarlanan dünyadaki ilk özel uydu takımyıldızı faaliyete başladı. ixbt.com sitesinin haberine göre, Muon Space tarafından geliştirilen FireSat adlı yörüngedeki bu grubun ilk üç aracı başarıyla test edildi. Yeni sistemin, yangınlar felakete dönüşmeden önce hızlı bir şekilde lokalize edilmesinde ve önlenmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, bu proje Muon Space tarafından Earth Fire Alliance (EFA) kâr amacı gütmeyen kuruluşuyla iş birliği içinde ve Google desteğiyle hayata geçirildi. Söz konusu çalışmalar kapsamında yörüngeye fırlatılan Protoflight adlı prototip, bir yıl boyunca milyondan fazla multispektral görüntü toplayarak yüksek verimliliğini pratikte kanıtlamıştı. Özellikle bu test cihazı, diğer gözlem sistemlerinin gözünden kaçan ABD'nin Oregon eyaletindeki küçük bir yangın odağını da başarıyla tespit etmişti.

Teknik imkanlar ve yapay zeka

FireSat projesinin ilk uyduları alçak yer yörüngesine yönelik Condor-M platformunda inşa edildi. Her bir cihaz, aynı anda altı farklı dalga boyunda çalışan gelişmiş bir multispektral kızılötesi kamera ile donatılmıştır. Bu durum, yaklaşık 1,5 metrekarelik alandaki küçük ısı kaynaklarını dahi tespit etmeyi, yangınları bulutların ve dumanın arkasından bile görebilmeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca farklı türdeki verilerin analizi sayesinde yanlış alarm verme durumları önemli ölçüde azaltılmıştır.

Uydular, verileri doğrudan gözlem sürecinde işlemek için Muon Halo platformunu kullanıyor. Sisteme Google'ın katılımıyla geliştirilen yapay zeka unsurları entegre edilmiş olup, algoritmalari yeni alınan fotoğrafları bölgenin binlerce önceki görüntüsüyle karşılaştırıyor. Hava koşulları ve diğer önemli parametreler göz önünde bulundurularak, tespit edilen ısı anomalilisinin gerçek bir yangın olup olmadığı belirleniyor ve servisler bilgilendiriliyor.

Gelecekteki planlar ve ekolojik önem

Şu anda üç FireSat aracı, yangın riski yüksek olan bölgeleri günde iki kez fotoğraflama imkanına sahip. Gelecekte Earth Fire Alliance ve Muon Space şirketleri bu takımyıldızını tam 50 uyduya kadar genişletmeyi planlıyor. Sistem tamamen devreye girdiğinde, yeryüzünün herhangi bir noktasını her 20 dakikada bir gözlemleme imkanı yaratılacak. 2029 yılına kadar ise en hassas bölgelerin her saat başı izlenmesi öngörülüyor.

Uzmanların vurguladığı gibi, bu tür teknolojilerin geliştirilmesi orman yangınlarının ölçeğinin büyümesi, daha uzun sürmesi ve şiddetlenmesi ile ilgilidir. ABD Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi (National Interagency Fire Center) verilerine göre, yılın ilk aylarmda ülkede binlerce yangın meydana gelmiş ve bunlardan milyonlarca hektarlık alan zarar görmüştür. Yeni uydu ağı, küçük odakları zamanında tespit ederek kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde yönlendirilmesini ve doğaya verilecek zararın azaltılmasını sağlayacaktır.