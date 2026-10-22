Kung-fu ustası robot otomobili ezdi (video)

Kung-fu hareketleri yapabilen bir robot, bir otomobile vurarak kaportasını ezdi. Endişelenmeye gerek yok; bu robotun kontrolden çıkması değil, yeteneklerini sergileyen bir video. Konuyla ilgili haberi South China Morning Post paylaştı.

Çinli Unitree Robotics şirketi, güvenlik ve acil durumlarda yardım sağlamak üzere tasarlanan H2-X Kung Fu Legend Guardian adlı insansı robotunu tanıttı.

Şirketin yayınladığı videoda robotun otomobilin tavanına zıpladığı, geri takla atarak yere indiği ve ardından arabanın kapısına yumruk ve tekme atarak kaportaya hasar verdiği görülüyor. Robot ayrıca yüksekten atlama, havada dönme ve diğer karmaşık akrobatik hareketleri de gerçekleştirdi.

H2-X'in yetenekleri sadece dövüş hareketleriyle sınırlı değil. Tanıtım videosunda robotun silahlı bir saldırgana karşı durması, bir trafik kazasında otomobilin ön kısmını kaldırarak altında kalan kişiyi kurtarmaya yardımcı olması gibi sahneler de yer alıyor. Ancak bu sahneler tanıtım videosunun bir parçası olup, robotun bu tür durumlarda bağımsız hareket edip edemeyeceği henüz doğrulanmadı.

Şirketin verilerine göre robot, tek bir şarjla ayakta durma modunda sekiz saate kadar çalışabiliyor. Bu değer, kesintisiz kung-fu hareketleri yapma süresi anlamına gelmiyor.

H2-X'in fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz açıklanmadı.