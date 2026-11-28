Çin'de tamamen insansı robotlardan oluşan bir K-pop kız grubu kuruluyor (video)
Çin'deki yerel bir müzik ve konser ajansı olan G-DRAGON robotik alanındaki liderlerden biri olan Unitree Robotics şirketi ile iş birliği içinde sıra dışı bir projeye imza attı. Taraflar, tüm üyeleri tamamen insansı robotlardan oluşan bir K-pop kız grubu kuruyor.
Hong Kong'daki ilk performans ve 2027 çıkış tarihi
Proje kapsamında yayınlanan özel videoda, robot sanatçıların sahne hareketleri ve koreografileri sergilendi. Özellikle insansı robotlar, 16 Kasım tarihinde Hong Kong'da düzenlenen MACH 33 moda şovunda müzik eşliğinde dans ederek izleyicilerin dikkatini çekti.
Yeni robot grubunun resmi çıkışı Ocak 2027 ayında planlanıyor.
Projenin temel detayları
Göstergeler
Resmi bilgiler
Proje öncüleri
G-DRAGON (müzik ve konser ajansı) ve Unitree Robotics
Grup konsepti
Tüm üyeleri insansı robotlardan oluşan K-pop kız grubu
İlk halka açık gösterim
16 Kasım tarihinde Hong Kong'da düzenlenen MACH 33 moda şovunda dans performansı sergilediler
Resmi çıkış tarihi
Ocak 2027 ayı
Sizce insansı robotlardan oluşan müzik grupları gelecekte gerçek sanatçılar ve K-pop yıldızlarıyla sahnede rekabet edebilir mi?
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