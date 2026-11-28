Çin'deki yerel bir müzik ve konser ajansı olan G-DRAGON robotik alanındaki liderlerden biri olan Unitree Robotics şirketi ile iş birliği içinde sıra dışı bir projeye imza attı. Taraflar, tüm üyeleri tamamen insansı robotlardan oluşan bir K-pop kız grubu kuruyor.

Hong Kong'daki ilk performans ve 2027 çıkış tarihi

Proje kapsamında yayınlanan özel videoda, robot sanatçıların sahne hareketleri ve koreografileri sergilendi. Özellikle insansı robotlar, 16 Kasım tarihinde Hong Kong'da düzenlenen MACH 33 moda şovunda müzik eşliğinde dans ederek izleyicilerin dikkatini çekti.

Yeni robot grubunun resmi çıkışı Ocak 2027 ayında planlanıyor.

Projenin temel detayları

Göstergeler Resmi bilgiler Proje öncüleri G-DRAGON (müzik ve konser ajansı) ve Unitree Robotics Grup konsepti Tüm üyeleri insansı robotlardan oluşan K-pop kız grubu İlk halka açık gösterim 16 Kasım tarihinde Hong Kong'da düzenlenen MACH 33 moda şovunda dans performansı sergilediler Resmi çıkış tarihi Ocak 2027 ayı

Sizce insansı robotlardan oluşan müzik grupları gelecekte gerçek sanatçılar ve K-pop yıldızlarıyla sahnede rekabet edebilir mi?

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