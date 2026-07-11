Tıpta devrim: Unitree G1 insansı robotu ilk kez cerrahi bir operasyonda yer aldı

Tıp ve yüksek teknoloji dünyasında tarihi bir olay yaşandı: Unitree G1 insansı robotu, insan vücudunda gerçekleştirilen karmaşık bir cerrahi operasyonda ilk kez asistan olarak başarıyla yer aldı. Bu deney, robotik alanında dev bir adım olup gelecekte hastanelerde insansı robotların hizmetinden geniş çapta yararlanma imkanını ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

San Diego'daki California Üniversitesi (University of California San Diego) araştırmacıları, Unitree G1 robotunu safra kesesi alma ameliyatlarından oluşan bir dizi cerrahi operasyona dahil ettiler. Bu, insansı bir robotun gerçek bir tıbbi müdahalede yer almasıyla ilgili dünyadaki ilk belgelenmiş vaka olarak kaydedildi. Denemeler, Temmuz ayı başında üniversitenin Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) laboratuvarında gerçekleştirildi.

İnsan kontrolü ve robot hassasiyeti

ixbt.com verilerine göre, Unitree G1 operasyonu bağımsız olarak gerçekleştirmedi. Cihaz, hareket kaydedici sensörler, ayak pedalları ve özel takip sistemleri aracılığıyla tamamen bir insan tarafından yönetildi. Böyle bir şema, cerrahın kendi hareketlerini robota uzaktan aktarmasına ve aynı anda robotun her iki kolunu da koordine etmesine olanak tanıdı. Örneğin, robot bir eliyle dokuyu tutarken, diğeriyle cerrahi kesiyi gerçekleştirdi.

Proje, Profesör Michael Yip ile cerrahlar Charles Goldberg ve Preetham Suresh liderliğinde yürütüldü. Bilim insanları, bu denemelerde robotun karar verici otonom bir sistem değil, cerrahın ellerinin teknolojik bir uzantısı olarak ortaya çıktığını vurguladılar. Bu yöntem, doktorun fiziksel yeteneklerini genişleterek hareket hassasiyetini maksimum seviyeye çıkarmaya hizmet ediyor.

Geleneksel sistemlerden farkı ve gelecek perspektifleri

Günümüzde tıpta uzmanlaşmış cerrahi robotlar (örneğin Da Vinci sistemi) kullanılmaktadır, ancak bunlar özel altyapı ve uyarlanmış ekipman gerektirir. İnsansı robotların avantajı, insan için tasarlanmış ortamlarda çalışmaya uyumlu olmalarıdır. Gelecekte bu tür robotlar, hastaneleri yeniden donatmaya gerek kalmadan mevcut ameliyathanelerde standart tıbbi cihazlarla çalışabilecekler.

Bu teknolojinin gelişiminin, uzaktan cerrahi alanını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu sayede yüksek nitelikli bir uzman, binlerce kilometre uzaktan robot yardımıyla karmaşık operasyonları gerçekleştirebilir. Ancak uzmanlara göre, insansı robotların ameliyathanelerde geniş çapta kullanılmasına daha birkaç yıl var.

Teknolojinin yaygınlaşması için uzun yıllar süren klinik deneylerden geçmesi, devlet denetim organlarından izin alması ve güvenliğini tam olarak kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca robot cerrahlarla çalışmak için uzmanları eğitme standartlarının ve tıbbi sigorta kurallarının geliştirilmesi şart. Yine de Unitree G1'in katıldığı deney, tıp geleceğinin robotlarla iç içe olduğunu bir kez daha doğruladı.