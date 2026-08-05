BYD ağustosta insansı robotunu gösterecek: hedef büyük...

Elektrikli otomobil Elektrikli ve hibrit otomobil pazarının en büyük üreticilerinden biri olan BYD, yeni bir alana adım atıyor. Çinli şirket, ilk insansı robotunu Ağustos 2026'da kamuoyuna tanıtacağını doğruladı.

Tanıtım, BYD'nin «Di Space» bilim, eğitim ve deney merkezinde gerçekleştirilecek. Şirket robotun adını ve teknik özelliklerini şimdilik gizli tutuyor, ancak ilk tanıtım görseli bunun basit bir maket değil, hareket ve iletişim unsurlarına sahip fiziksel bir prototip olacağını gösteriyor.

«Yeni arkadaş» ağustosta ortaya çıkacak

BYD'nin Zhengzhou kentindeki «Di Space» merkezi, 25 Temmuz'da insansı robotun yer aldığı gizemli bir duyuru yayımladı. Duyuruda, ağustos ayının başında ziyaretçilerle tanışmak isteyen bir «yeni arkadaşın» ortaya çıkacağı belirtildi.

Tanıtım görseline göre robot, bir insan yaklaştığında hareket edebilir; kendisiyle konuşulduğunda ise ışık veya hareket yoluyla yanıt verebilir. BYD temsilcileri 28 Temmuz'da Çin basınına yaptığı açıklamada, tanıtımın ağustos ayında «Di Space»te gerçekleştirileceğini doğruladı.

Ancak robotun bağımsız yürüme, nesneleri kavrama veya üretim görevlerini yerine getirme gibi yetenekleri henüz resmen açıklanmadı. Bu nedenle onu tam teşekküllü bir endüstriyel robot olarak adlandırmak için tanıtımı beklemek gerekecek.

BYD robot pazarına neden giriyor?

BYD için otomobil ve robot teknolojileri birbirinden tamamen uzak alanlar değil. Elektrikli otomobil üretiminde de aküler, elektrik motorları, sensörler, yapay zekâ, kameralar ve kontrol sistemleri kullanılıyor.

Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, robot pazarında başarıya ulaşmak için yalnızca yazılımın yeterli olmadığını belirtti. Ona göre güçlü bir donanım altyapısı ve ürünü yüksek hacimlerde üretebilme kapasitesi de belirleyici önem taşıyor.

BYD bu noktada ciddi bir avantaja sahip. Şirket otomobilleri, aküleri, elektronik parçaları ve daha birçok bileşeni kendi ekosistemi içinde üretiyor. Bu nedenle hazır teknolojiyi seri üretim ürününe dönüştürme süreci, birçok robotik girişimine kıyasla daha hızlı ilerleyebilir.

Robotlar ilk olarak nerede çalışabilir?

BYD, yeni insansı robotunun ilk görevlerini henüz açıklamadı. Ancak şirketin fabrikalarında diğer üreticilere ait insansı robotlar şimdiden test ediliyor.

Örneğin UBTECH şirketinin Walker S1 robotu, BYD fabrikasında lojistik görevler için eğitildi. Robot, otonom taşıma araçları ve depo sistemleriyle birlikte yük taşımak ve üretim sürecinde hareket etmek üzere test edildi.

Endüstrideki mevcut deneyimlere dayanarak insansı robotlar başlangıçta şu görevlere yönlendirilebilir:

— parçaları ve kutuları taşımak;

— üretim hattına malzeme ulaştırmak;

— ürün kalitesini kameralarla kontrol etmek;

— tekrarlayan montaj işlerini gerçekleştirmek;

— insanlar için ağır veya tehlikeli alanlarda çalışmak.

Bu görevler, robotların neden özellikle insana benzer bir biçimde tasarlandığını da açıklıyor. Fabrikalar insanlar için inşa edildiğinden iki ayaklı ve iki kollu bir makine mevcut kapılardan, merdivenlerden, araçlardan ve çalışma alanlarından yararlanabilir.

Şimdilik insanın yerini tamamen alamıyor

İnsansı robotlar çevresindeki heyecana rağmen teknoloji henüz geliştirme aşamasında. Modern modeller belirli görevleri yerine getirebiliyor, ancak değişken ortamlarda bağımsız karar verme ve birden fazla karmaşık süreci kesintisiz yürütme konusunda zorlanıyor.

Bazı üreticilerin kabul ettiği üzere mevcut endüstriyel robotların verimliliği, insan emeğinin yaklaşık %30–50'si düzeyinde. Kutuları yerleştirme veya kalite kontrolü gibi belirli görevlerde iyi sonuç veriyorlar, ancak henüz genel amaçlı işçilere dönüşmüş değiller.

Bu nedenle BYD için ilk temel görev, robotları insanların yerine koymak değil; onları gerçek çalışma koşullarında test etmek ve büyük miktarda veri toplamak olabilir. Bu, mevcut bilgilerden çıkarılan olası bir sonuçtur.

Gelecekte otomobil galerilerinde de robotlar ortaya çıkabilir

Stella Li, BYD'nin gelecekte her otomobil galerisine iki veya üç robot yerleştirmek istediğini söyledi. Bu robotlar müşterilere otomobiller hakkında bilgi verebilir, özellikleri gösterebilir ve çalışanlara yardımcı olabilir. Şirket onları insanların yerini tamamen alan değil, hizmet sürecini tamamlayan bir teknoloji olarak görüyor.

İnsansı robotların bir sonraki aşamada depolarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, sağlık kuruluşlarında ve evlerde kullanılması mümkün. Ancak fabrikadaki tekrarlayan bir görev ile düzensiz bir ev ortamında çalışmak arasında büyük bir teknolojik fark var. Uzmanlar genel amaçlı ev robotlarının yaygınlaşmasının endüstriyel modellere kıyasla daha fazla zaman alacağını belirtiyor.

BYD'nin asıl silahı robot değil

Tanıtımda robotun nasıl yürüyeceği veya insanlarla nasıl iletişim kuracağı doğal olarak en çok dikkat çeken konular olacak. Ancak BYD'nin gerçek avantajı tek bir etkileyici gösteriden ibaret değil.

Şirketin güçlü yönü, teknolojiyi daha uygun maliyetli hâle getirme, tedarik zincirini kontrol etme ve ürünü yüksek miktarlarda üretme kapasitesi. BYD robotu fabrikada pratik fayda sağlayacak düzeye getirirse insansı makineler deneysel bir prototipten seri üretim ürününe daha hızlı dönüşebilir.

Ağustostaki tanıtım bu nedenle önemli: BYD'nin robot pazarına yalnızca ilgi göstermekle kalmadığını, bu alanda gerçek bir ürün geliştirme aşamasına geçtiğini ortaya koyabilir. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi tanıdıklarınızla ve arkadaşlarınızla Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!