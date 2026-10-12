Çin sokaklarında dilenen robotlar ortaya çıktı

Çin'in birçok şehrinin sokaklarında dilenen insansı robotlar ortaya çıktı. Önlerine "Lütfen elektrik faturamı ödememe yardım edin" gibi yazılar içeren tabelalar ve internet üzerinden para transferi için QR kodları yerleştirildi. Bu sıra dışı manzaralar, yapay zeka devrimi çağında sokakta dilenmenin bile robotların bir faaliyetine dönüşüp dönüşemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Son zamanlarda yapay zeka tabanlı programların ve robotların insanların işlerini elinden alabileceği çok konuşuluyor. Ancak bu teknolojilerin sokakta dilenen insanların bile yerini alabileceğini kim düşünebilirdi?

Birçok medya kuruluşunun haberine göre, insansı robotlar son zamanlarda dilenmeye de başladı. Bu durum, robotların insanların uzun süredir bulunduğu alanlara bile girmeye başladığını gösteriyor.

Pekin, Chengdu ve Fuzhou sokaklarında robotlar ortaya çıktı

Hong Kong merkezli HK01 haber sitesi, yakın zamanda Çin'in birkaç şehrinde dilenen insansı robotların görüldüğünü bildirdi. Bu tür robotlar özellikle Pekin, Chengdu ve Fuzhou sokaklarında gözlemlendi.

Robotların birkaç şehirde birden ortaya çıkması, bu durumun tesadüfi veya tekil bir olay değil, yeni bir eğilimin ilk belirtisi olabileceği anlamına geliyor.

Onları sokağa yerleştiren kişiler, robotların durumuna ve dış görünüşüne de özel dikkat göstermiş. Bazı robotlar diz çökmüş ve başını eğmiş bir şekilde otururken, diğerleri "insan sahiplerinin" önünde çömelmiş halde görüldü.

Yanlarına insanların dikkatini çeken çeşitli yazılar yerleştirildi. Örneğin, "Telefonumu şarj edecek param yok" ve "Lütfen elektrik faturamı ödememe yardım edin" gibi cümlelerle yardım istendi. Ayrıca parayı çevrimiçi göndermeyi sağlayan QR kodları da konuldu.

Robotların fotoğrafları internette yankı uyandırdı

Dilenen robotların fotoğrafları bu hafta Çin internet segmentinde hızla yayıldı ve geniş tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar iki zıt görüşe ayrıldı.

Bir grup insan, yapay zekanın insan hayatının neredeyse tüm alanlarına girmesinden endişe duyduğunu belirtti. Onlara göre, teknolojik gelişmeler sonucunda insanlar, eskiden sadece insana özgü kabul edilen faaliyetlerde bile robotlarla rekabet etmek zorunda kalabilir.

Diğerleri ise bu eğilimin gerçekliğine şüpheyle yaklaştı. Robotların gerçekten dilenmek için mi sokağa çıkarıldığını, yoksa bunun sadece insanların dikkatini çekmeye yönelik kurgulanmış bir eylem mi olduğunu sorguladılar.

Böylece, basit görünen birkaç fotoğraf; yapay zekanın toplumdaki yeri, yetenekleri ve insanlarla olan ilişkisi hakkında hararetli tartışmalara yol açtı.

Pahalı robotları dilenmek için kullanmak mantıklı mı?

Günümüzde piyasada bulunan en gelişmiş insansı robotlar arasında Unitree şirketinin G1 ve H2 modelleri yer alıyor. Ancak bu robotlar ucuz değil. Bu yüzden onları sokaklarda dilenmek amacıyla kullanmak finansal açıdan pek mantıklı görünmüyor.

Robotu satın alma ve çalıştırma maliyetleri göz önüne alındığında, bu faaliyetten ekonomik kazanç elde etmek zor olabilir. Ancak bu işin temel amacı para toplamak değil de insanların dikkatini çekmekse, durum tamamen farklı bir boyut kazanıyor.

Bazıları bu sıra dışı manzaraların bir sanat projesinin parçası olabileceğini tahmin etti. Onlara göre, robotlar kullanılarak yaratılan bu tür enstalasyonlar, insanları yapay zeka ve robotlar arasındaki giderek karmaşıklaşan ilişkiler hakkında düşünmeye teşvik etmek için tasarlanmış olabilir.

Zira insan tarafından yaratılan teknoloji, insana özgü davranışları taklit etmeye başladığında, bu sadece teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda toplumun geleceği hakkında da birçok soruyu beraberinde getiriyor.

Şimdilik Çin sokaklarında ortaya çıkan dilenci robotların asıl amacı tam olarak belli değil. Gerçek bir sosyal deneyin parçası, bir sanat projesi veya sadece internette ses getirmek için düzenlenmiş bir eylem olabilirler. Ancak bu olay, yapay zekanın insan hayatındaki yeri hakkındaki tartışmaların daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor.