Unitree Robotics: İnsansı robotlar 2-3 yıl içinde insanlar gibi bağımsız çalışabilecek

·39·Teknoloji
Unitree Robotics: İnsansı robotlar 2-3 yıl içinde insanlar gibi bağımsız çalışabilecek

Robotik dünyası devasa bir teknolojik devrimin eşiğinde. Unitree Robotics'in kurucusu Wang Xingxing'e göre, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde yapay zeka destekli insansı robotların gelişiminde yeni bir dönem, yani kendine has bir "ChatGPT anı" yaşanacak. Bu, robotların alışılmadık ortamlarda bile insanlar gibi bağımsız hareket etme ve karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olacağı anlamına geliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Son yıllarda insansı robotların gelişimi açıkça görülmektedir. Basit yürüyüş ve dans etme ile başlayan süreç, günümüzde kung-fu tarzı karmaşık hareketlere ve hizmet sektöründeki ilk adımlara kadar ulaştı. Ancak, ixbt.com'a göre, bu cihazlar henüz tam özerklik seviyesine ulaşmış değil.

Robotikte yeni dönem

Wang Xingxing'in vurguladığı GPT anı, robotun tamamen yabancı bir ortama girdiğinde bile önceden özel bir hazırlık veya programlanmış senaryolar olmaksızın, sadece sesli komutlarla temel görevleri yerine getirebilmesi anlamına geliyor. Bu teknoloji, robotları sınırlı ortamlardan çıkarıp gerçek dünyada özgürce hareket etmelerinin önünü açıyor.

Mevcut robotların durumu, 30 yıl önceki kişisel bilgisayar (PC) dönemini anımsatıyor. O zamanlar bilgisayarlar sadece dar bir uzman çevresi için ilgi çekiciyken, bugün robotlar eğlence amaçlı oyuncak seviyesinden çıkıp, yazılımcılar için yapay zeka algoritmalarını öğrenme ve geliştirme aracına dönüştü.

Unitree Robotics lideri, robotların gelecekteki kullanım alanlarına değinirken, sadece endüstride değil, günlük hayatta da önemli bir yer tutacaklarını belirtti. Özellikle:

  • Evlerde eğitim aracı olarak çocuklara mühendislik ve yapay zeka temellerini öğretmek;
  • Alışveriş merkezleri ve kültürel etkinliklerde benzersiz bir atmosfer yaratmak ve ziyaretçileri çekmek;
  • Yüksek riskli, ağır ve tekrarlayan işleri insan yerine yapmak.

Uzun vadede robotların insanlığı ağır fiziksel işlerden kurtararak, insanların daha yaratıcı ve entelektüel görevlerle uğraşmasına olanak tanıması bekleniyor. Bunun iş gücü piyasasında ve sosyal hayatta köklü bir değişime yol açması öngörülüyor.

Bilgi olarak, Unitree Robotics 2016 yılında Çin'in Hangzhou şehrinde kurulan dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden biridir. Şirket, dört ayaklı robotları (robot köpekler) ve gelişmiş yapay zeka ile donatılmış insansı modelleriyle dünya pazarında popülerlik kazanmıştır.

RobotikUnitree RoboticsYapay ZekaTeknolojiİnsansı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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