Çin'de 20 robot 120 dansçıyla birlikte dans etti (video)

Çin'in Şanghay şehrinde 22 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen WorldSkills uluslararası mesleki beceri yarışmasının açılış töreninde, 20 insansı robot 120 genç dansçıyla aynı sahnede performans sergiledi. Bu bilgi, yarışmanın resmi web sitesi tarafından duyuruldu.

Gösteri sırasında robotlar, insanlarla uyum içinde hareket ederek vals ve modern dans figürlerini sergiledi. Dans partnerleriyle yakın mesafede hareket eden robotlar, karmaşık koreografileri de başarıyla gerçekleştirdi.

«Geleceğin Işığı» adlı gösteriyi hazırlamak için birkaç ay boyunca provalar yapıldı. Robotların hareketlerini dansçılarınkine uyumlu hale getirmek için hareket yakalama teknolojileri, sensörler ve özel kontrol sistemlerinden yararlanıldı.

Organizasyon yetkilileri, robotların ve insanların katıldığı bu performansın, teknoloji ile insan yaratıcılığının uyumunu sergilemeyi amaçladığını belirtti.