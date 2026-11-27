Çin'de otel hizmetlerinin tamamen otomasyonu yolunda önemli bir adım daha atıldı: Ülkedeki otellerde çamaşır yıkama ve teslimat süreçlerini bağımsız olarak gerçekleştiren insansı robotlar çalışmaya başladı. Özellikle, ACE Robotics şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli robotlar, Şanghay'daki otellerde gece vardiyasında hizmet vermeye başladı.

Tüm süreç insan müdahalesi olmadan nasıl gerçekleştiriliyor?

Mundo yapay zeka modeliyle hareket eden bu tekerlekli insansı robotlar, oteldeki kirli çarşafları, havluları ve kıyafetleri toplamaktan, onları yıkayıp tekrar odaya geri getirmeye kadar tüm aşamaları üstlenmiş durumda:

Sipariş alma ve toplama: Misafirler cep telefonu aracılığıyla çamaşır yıkama hizmeti siparişi veriyor. Ardından robot oda kapısına gelerek kirli kıyafetlerin olduğu sepeti alıyor. Yıkama ve kurutma: Robot çamaşırhane bölümüne giderek yıkama ve kurutma ekipmanlarını bağımsız bir şekilde çalıştırıyor ve tüm süreci yönetiyor. Temiz ürünlerin iadesi: Kıyafetler yıkanıp kurutulduktan sonra robot, temiz ürünleri tekrar misafirin odasına veya belirlenen yere teslim ediyor.

Teknolojinin kendine has özellikleri ve kendi kendine öğrenme sistemi

Özellikler Teknik imkanlar ve avantajlar Mundo SI modeli Otel binasının tam dijital kopyasını oluşturarak robotun bina içinde hassas bir şekilde hareket etmesini sağlar Hatalardan ders çıkarma Bir hareket başarısızlıkla sonuçlanırsa, sistem kamera görüntülerini ve sensör verilerini analiz ederek hareketlere gerekli düzeltmeleri yapar Gece vardiyası çözümü Otellerde gece saatlerinde yaşanan iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla kesintisiz çalışmaya uygun hale getirilmiştir Mevcut aşama Şanghay'daki otellerde son test aşamasında olup, uzmanlar hız ve hassasiyeti artırmak üzerinde çalışıyor

Sizce önümüzdeki yıllarda insansı robotlar otel ve hizmet sektöründe insan emeğinin yerini tamamen alabilir mi?

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