Çin otellerinde insansı çamaşırhane robotları gece vardiyasında çalışmaya başladı (video)
Çin'de otel hizmetlerinin tamamen otomasyonu yolunda önemli bir adım daha atıldı: Ülkedeki otellerde çamaşır yıkama ve teslimat süreçlerini bağımsız olarak gerçekleştiren insansı robotlar çalışmaya başladı. Özellikle, ACE Robotics şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli robotlar, Şanghay'daki otellerde gece vardiyasında hizmet vermeye başladı.
Tüm süreç insan müdahalesi olmadan nasıl gerçekleştiriliyor?
Mundo yapay zeka modeliyle hareket eden bu tekerlekli insansı robotlar, oteldeki kirli çarşafları, havluları ve kıyafetleri toplamaktan, onları yıkayıp tekrar odaya geri getirmeye kadar tüm aşamaları üstlenmiş durumda:
Sipariş alma ve toplama: Misafirler cep telefonu aracılığıyla çamaşır yıkama hizmeti siparişi veriyor. Ardından robot oda kapısına gelerek kirli kıyafetlerin olduğu sepeti alıyor.
Yıkama ve kurutma: Robot çamaşırhane bölümüne giderek yıkama ve kurutma ekipmanlarını bağımsız bir şekilde çalıştırıyor ve tüm süreci yönetiyor.
Temiz ürünlerin iadesi: Kıyafetler yıkanıp kurutulduktan sonra robot, temiz ürünleri tekrar misafirin odasına veya belirlenen yere teslim ediyor.
Teknolojinin kendine has özellikleri ve kendi kendine öğrenme sistemi
Özellikler
Teknik imkanlar ve avantajlar
Mundo SI modeli
Otel binasının tam dijital kopyasını oluşturarak robotun bina içinde hassas bir şekilde hareket etmesini sağlar
Hatalardan ders çıkarma
Bir hareket başarısızlıkla sonuçlanırsa, sistem kamera görüntülerini ve sensör verilerini analiz ederek hareketlere gerekli düzeltmeleri yapar
Gece vardiyası çözümü
Otellerde gece saatlerinde yaşanan iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla kesintisiz çalışmaya uygun hale getirilmiştir
Mevcut aşama
Şanghay'daki otellerde son test aşamasında olup, uzmanlar hız ve hassasiyeti artırmak üzerinde çalışıyor
Sizce önümüzdeki yıllarda insansı robotlar otel ve hizmet sektöründe insan emeğinin yerini tamamen alabilir mi?
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