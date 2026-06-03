Fergana'da su havuzunda yaşanan kaza ölümle sonuçlandı

·267·Toplum
Fergana'da su havuzunda yaşanan kaza ölümle sonuçlandı

Fergana vilayetinin Bağdat ilçesinde bulunan bir çiftlikte trajik bir olay meydana geldi. Membranlı su havuzuna düşen vatandaşı kurtarmak mümkün olmadı.

Olağanüstü Haller Bakanlığı verilerine göre, olay 3 Haziran'da gerçekleşti. Son yıllarda tarımda yaygın olarak kullanılan membranlı su havuzlarında benzer talihsiz olayların birkaç kez yaşandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu tür su depolarının içinin özel kaygan bir kaplama ile kaplandığını belirtiyor. Bu nedenle suya yanlışlıkla düşen kişiler kıyıya kendi başlarına çıkmakta ciddi zorluk yaşıyor. Özellikle kurtarma ekipmanlarının bulunmadığı durumlarda tehlike daha da artıyor.

FerganaBağdat İlçesiAcil Durumlar Bakanlığı
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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