Yolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildi

Taşkent'te toplu taşımada görgü kurallarını kaba bir şekilde ihlal eden bir erkek idari hapis cezasına çarptırıldı. Olayı gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve toplumda şiddetli tartışmalara neden oldu.

Başkent Baş Polis İdaresi Basın Hizmeti'nin açıklamasına göre, olay 3 Haziran sabahı saat 09:45 sularında 42 numaralı hat üzerinde hareket eden bir otobüsün içinde meydana geldi.

Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki T.S. isimli vatandaşın, kamu düzeni ve ahlak normlarını hiçe sayarak yolcuların önünde uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen hızlı operasyonlar sonucunda söz konusu şahıs kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Almalazar İlçe İçişleri Bölümü tarafından, İdari Sorumluluk Kanunu'nun küçük çaplı kabalık ve kolluk görevlilerinin yasal taleplerine uymama ile ilgili maddeleri uyarınca hakkında belgeler düzenlendi.

Toplanan deliller mahkemeye sunuldu. Mahkeme kararıyla, kural ihlal eden kişi 15 gün süreyle idari hapis cezasına çarptırıldı.