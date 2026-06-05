Yolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildi

·321·Toplum
Yolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildi

Taşkent'te toplu taşımada görgü kurallarını kaba bir şekilde ihlal eden bir erkek idari hapis cezasına çarptırıldı. Olayı gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve toplumda şiddetli tartışmalara neden oldu.

Başkent Baş Polis İdaresi Basın Hizmeti'nin açıklamasına göre, olay 3 Haziran sabahı saat 09:45 sularında 42 numaralı hat üzerinde hareket eden bir otobüsün içinde meydana geldi.

Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki T.S. isimli vatandaşın, kamu düzeni ve ahlak normlarını hiçe sayarak yolcuların önünde uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen hızlı operasyonlar sonucunda söz konusu şahıs kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Almalazar İlçe İçişleri Bölümü tarafından, İdari Sorumluluk Kanunu'nun küçük çaplı kabalık ve kolluk görevlilerinin yasal taleplerine uymama ile ilgili maddeleri uyarınca hakkında belgeler düzenlendi.

Toplanan deliller mahkemeye sunuldu. Mahkeme kararıyla, kural ihlal eden kişi 15 gün süreyle idari hapis cezasına çarptırıldı.

TaşkentBaşkent İçişler BaşkanlığıOlmazor Bölgesi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıTaşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıDün, 17:28Nafakadan kaçan baba tandırın içinde bulunduNafakadan kaçan baba tandırın içinde bulunduDün, 16:42Aramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiAramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiDün, 15:27Eşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldıEşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldıDün, 10:00
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı