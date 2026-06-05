Eşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldı

·251·Toplum
Eşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldı

Kaşkaderya vilayetinde eşek etini yasa dışı depolamak ve satmakla uğraşan kişiler hakkında mahkeme hükmü açıklandı. Karşi İlçe Ceza Mahkemesi, 13 Mayıs tarihinde iki sanığı, tüketicilerin yaşam ve sağlık güvenliği gerekliliklerini karşılamayan ürünleri piyasaya sürmekten suçlu buldu.

Mahkeme belgelerine göre, daha önce birkaç kez hüküm giymiş Karşi İlçesi sakini İ.H., evinde hijyen kurallarına aykırı olarak gizli bir mezbaha kurdu. Çeşitli pazarlardan eşekler satın alarak bunları kesmek ve etlerini depolamakla uğraştı.

28 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, evinden 247,2 kilogram eşek eti, 99 adet eşek derisi ve kemikleri maddi delil olarak ele geçirildi. Uzman incelemesi, bu ürünlerin tüketim için tamamen uygun olmadığını ve insan sağlığı için tehlikeli olduğunu doğruladı.

Sanık, eti Taşkent'teki "Çorsu" pazarına götürerek köpek yetiştiricilerine sattığını belirtti. Ayrıca, bu eyleme eşinin ciddi hastalığı olan beyin kanserinin neden olduğunu ifade etti.

İkinci sanık Y.A. ise Karşi İlçesindeki "Karvon" hayvan pazarında izinsiz et ürünleri ticaretiyle uğraştı. Operasyon sırasında satıcılardan, kendisi de dahil olmak üzere, toplam 127,2 kilogram eşek eti el konularak imha edildi.

Ön soruşturma sırasında sanıklara "grup halinde suç ortaklığı" suçlaması yöneltilmiş olsa da, mahkemede aralarındaki suç bağlantısı kanıtlanamadı. Bu nedenle, her birinin eylemi ayrı ayrı hukuki değerlendirmeye tabi tutuldu.

Mahkeme kararına göre, İ.H. 3 yıl 25 gün, Y.A. ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, gece saatlerinde evden çıkmama ve Kaşkaderya vilayeti sınırlarını terk etmeme gibi ek kısıtlamalar getirildi.

Kaşkadarıya BölgesiKarşiTaşkentÇorsu PazarıKarvan Hayvan Pazarı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıTaşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıDün, 17:28Nafakadan kaçan baba tandırın içinde bulunduNafakadan kaçan baba tandırın içinde bulunduDün, 16:42Aramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiAramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiDün, 15:27Yolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildiYolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildiDün, 09:48
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı