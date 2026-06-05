Eşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldı

Kaşkaderya vilayetinde eşek etini yasa dışı depolamak ve satmakla uğraşan kişiler hakkında mahkeme hükmü açıklandı. Karşi İlçe Ceza Mahkemesi, 13 Mayıs tarihinde iki sanığı, tüketicilerin yaşam ve sağlık güvenliği gerekliliklerini karşılamayan ürünleri piyasaya sürmekten suçlu buldu.

Mahkeme belgelerine göre, daha önce birkaç kez hüküm giymiş Karşi İlçesi sakini İ.H., evinde hijyen kurallarına aykırı olarak gizli bir mezbaha kurdu. Çeşitli pazarlardan eşekler satın alarak bunları kesmek ve etlerini depolamakla uğraştı.

28 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, evinden 247,2 kilogram eşek eti, 99 adet eşek derisi ve kemikleri maddi delil olarak ele geçirildi. Uzman incelemesi, bu ürünlerin tüketim için tamamen uygun olmadığını ve insan sağlığı için tehlikeli olduğunu doğruladı.

Sanık, eti Taşkent'teki "Çorsu" pazarına götürerek köpek yetiştiricilerine sattığını belirtti. Ayrıca, bu eyleme eşinin ciddi hastalığı olan beyin kanserinin neden olduğunu ifade etti.

İkinci sanık Y.A. ise Karşi İlçesindeki "Karvon" hayvan pazarında izinsiz et ürünleri ticaretiyle uğraştı. Operasyon sırasında satıcılardan, kendisi de dahil olmak üzere, toplam 127,2 kilogram eşek eti el konularak imha edildi.

Ön soruşturma sırasında sanıklara "grup halinde suç ortaklığı" suçlaması yöneltilmiş olsa da, mahkemede aralarındaki suç bağlantısı kanıtlanamadı. Bu nedenle, her birinin eylemi ayrı ayrı hukuki değerlendirmeye tabi tutuldu.

Mahkeme kararına göre, İ.H. 3 yıl 25 gün, Y.A. ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, gece saatlerinde evden çıkmama ve Kaşkaderya vilayeti sınırlarını terk etmeme gibi ek kısıtlamalar getirildi.