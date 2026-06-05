Chodaksoy'da boğulan gencin cesedi bir haftalık aramadan sonra bulundu

Namangan vilayeti Pop ilçesindeki Chodaksoy deresinde boğulan 24 yaşındaki gencin cesedi, bir haftadan fazla süren aramaların ardından bulundu. Bu konuda vilayet Acil Durum Yönetimi Basın Hizmeti bilgi verdi.

Bilgilere göre, Fergana vilayetinde doğan genç, 28 Mayıs'ta Shayhon mahallesindeki dinlenme alanı yakınından akan derede yüzmelerin yasak olduğu yere girdi ve akıntıya kapılarak boğuldu.

Bunun ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kurtarıcılar suyun üzerinde ve altında kesintisiz arama çalışmaları yürüttü.

4 Haziran'da gencin cesedi dereden çıkarılarak ilgili kurumlara teslim edildi. Olayla ilgili olarak Pop ilçesi savcılığı tarafından soruşturma öncesi inceleme çalışmaları yürütülüyor.

Acil Durum Yönetimi, vatandaşları yüzmelerin yasak olduğu ve tehlikeli bölgelerde suya girmemeleri konusunda uyardı.