Chodaksoy'da boğulan gencin cesedi bir haftalık aramadan sonra bulundu

·117·Toplum
Chodaksoy'da boğulan gencin cesedi bir haftalık aramadan sonra bulundu

Namangan vilayeti Pop ilçesindeki Chodaksoy deresinde boğulan 24 yaşındaki gencin cesedi, bir haftadan fazla süren aramaların ardından bulundu. Bu konuda vilayet Acil Durum Yönetimi Basın Hizmeti bilgi verdi.

Bilgilere göre, Fergana vilayetinde doğan genç, 28 Mayıs'ta Shayhon mahallesindeki dinlenme alanı yakınından akan derede yüzmelerin yasak olduğu yere girdi ve akıntıya kapılarak boğuldu.

Bunun ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kurtarıcılar suyun üzerinde ve altında kesintisiz arama çalışmaları yürüttü.

4 Haziran'da gencin cesedi dereden çıkarılarak ilgili kurumlara teslim edildi. Olayla ilgili olarak Pop ilçesi savcılığı tarafından soruşturma öncesi inceleme çalışmaları yürütülüyor.

Acil Durum Yönetimi, vatandaşları yüzmelerin yasak olduğu ve tehlikeli bölgelerde suya girmemeleri konusunda uyardı.

ÇodaksoyPop BölgesiNamangan BölgesiFergana BölgesiŞayhon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıTaşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıDün, 17:28Nafakadan kaçan baba tandırın içinde bulunduNafakadan kaçan baba tandırın içinde bulunduDün, 16:42Aramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiAramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiDün, 15:27Eşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldıEşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldıDün, 10:00
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı