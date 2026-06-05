Nafakadan kaçan baba tandırın içinde bulundu

·44·Toplum
Nafakadan kaçan baba tandırın içinde bulundu

Navoiy bölgesinde uzun süredir nafaka ödemekten kaçan bir şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından sıradışı bir yerde tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karmana ilçesinde yaşayan bir vatandaş, mahkeme kararı uyarınca çocuğunun bakımı için nafaka ödemekle yükümlüydü. Ancak bu yükümlülüğü iki yıl boyunca yerine getirmedi.

Bu süre içinde nafaka borcu yaklaşık 71 milyon soma ulaştı. Borçlunun nerede olduğu bilinmediği için icra dosyaları arama birimine gönderildi.

Yürütülen hızlı operasyonlar sırasında adam, Karmana ilçesindeki bir toplu yemek servisi noktasında saklanırken bulundu. En ilginç detay ise, arayanlardan saklanmak amacıyla tandırın içine girmiş olmasıydı.

Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli belgeler düzenlendi ve olay mahkemede görüşüldü.

Mahkeme kararı uyarınca, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlu hakkında 15 gün idari hapis cezası verildi.

NavoiKarmana
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıTaşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladıDün, 17:28Aramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiAramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildiDün, 15:27Eşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldıEşek eti ticaretinin ardındaki olay aydınlatıldıDün, 10:00Yolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildiYolcuların önünde uygunsuz davranış için 15 gün hapis cezası verildiDün, 09:48
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı