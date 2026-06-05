Nafakadan kaçan baba tandırın içinde bulundu

Navoiy bölgesinde uzun süredir nafaka ödemekten kaçan bir şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından sıradışı bir yerde tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karmana ilçesinde yaşayan bir vatandaş, mahkeme kararı uyarınca çocuğunun bakımı için nafaka ödemekle yükümlüydü. Ancak bu yükümlülüğü iki yıl boyunca yerine getirmedi.

Bu süre içinde nafaka borcu yaklaşık 71 milyon soma ulaştı. Borçlunun nerede olduğu bilinmediği için icra dosyaları arama birimine gönderildi.

Yürütülen hızlı operasyonlar sırasında adam, Karmana ilçesindeki bir toplu yemek servisi noktasında saklanırken bulundu. En ilginç detay ise, arayanlardan saklanmak amacıyla tandırın içine girmiş olmasıydı.

Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli belgeler düzenlendi ve olay mahkemede görüşüldü.

Mahkeme kararı uyarınca, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlu hakkında 15 gün idari hapis cezası verildi.