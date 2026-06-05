Taşkent'te otobüs şeritlerini temizlemeye yönelik denetimler başladı

Başkentimizde toplu taşıma araçlarının trafiğinin güvenliğini ve hızını sağlamak, yolcuların varış noktalarına zamanında ulaşmasını organize etmek amacıyla kararlı tedbirler alınmaktadır. Taşkent Şehir İçişleri Baş Müdürlüğü Trafik Güvenliği Müdürlüğü (TGM) personeli, otobüslerin güzergahlarda herhangi bir engel olmadan ve özgürce hareket etmesini sağlamak amacıyla özel faaliyetlere başladı.

Şu anda yol denetim müfettişleri, başkent sokaklarında oluşturulan özel 'A' işaretli şeritlerin kullanım kurallarına sıkı sıkıya uyulmasını dikkatle kontrol etmektedir.

Engellerin önlenmesi ve trafik sıkışıklığının giderilmesi

Bu denetim faaliyetlerinin ana amacı, otobüsler için ayrılan şeritlerde hafif araçların yasa dışı şekilde durması veya hareket etmesi gibi olumsuz durumları tamamen ortadan kaldırmaktır. Ortaya çıkan bu tür kural ihlallerinin başlıca sonuçları şunlardır:

Tarifenin bozulması: Otobüslerin belirlenen hareket saatlerinden gecikmesine ve duraklarda yolcuların uzun süre beklemesine neden olur.

Yapay trafik sıkışıklıkları: Ayrılan şeridin meşgul olması nedeniyle büyük otobüsler genel akışa katılmak zorunda kalır ve bu durum ana caddelerde trafik sıkışıklığı seviyesini keskin bir şekilde artırır.

Hızlı kontrol ve yasal sorumluluk

TGM temsilcileri, başkentimizdeki tüm sürücüleri Trafik Kurallarına (TK) kayıtsız şartsız uymaya ve toplu taşıma için ayrılan şeritleri sebepsiz yere işgal etmemeye çağırıyor.

Faaliyetlerin yönü Yürütülen çalışmalar ve sonuçları Durak ve şerit kontrolü Otobüs duraklarında ve özel şeritlerde bırakılan araçlar tespit edilmekte ve bunlara karşı tedbir alınmaktadır. Fotoğraf ve video kaydı Kural ihlalleri modern izleme kameraları ve müfettişlerin vücut kameraları yardımıyla kayıt altına alınmaktadır. İdari tedbirler Kurallara uymayan ve şeridi engelleyen her türlü sürücüye mevzuatta belirtilen düzenlemeler çerçevesinde para cezaları uygulanacaktır.

Zamin yorumu: Taşkent gibi bir metropolde toplu taşımacılığın geliştirilmesinin tek yolu otobüslere öncelik tanımaktır. Ancak ne yazık ki, birçok sürücü hala 'A' şeritlerini kişisel otopark veya rahat hareket şeridi olarak görmeye devam ediyor. TGM tarafından başlatılan bu sıkı denetimler, sürücü kültürünü yükseltmeye ve yüz binlerce yolcunun haklarını korumaya hizmet edecektir. Kurallara uymak hepimiz için zorunludur.

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