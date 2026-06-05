Aramadaki MAN kamyonu Termez sokaklarında farklı plakayla dolaşırken tespit edildi

Araç gövdesindeki kimlik numaralarının boya ile kapatılması, İcra Dairesi görevlilerinde şüphe uyandırdı.

Vergi ve diğer zorunlu ödemelerin zamanında yapılması her vatandaş ve girişimcinin yasal yükümlülüğüdür. Ancak bazı durumlarda borçlular bu yükümlülüklerden kaçınmaya çalışmaktadır.

Zorunlu İcra Bürosu Termez İlçe Şubesinin dosyasında, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir girişimcilik öznesine ilişkin 24 adet mahkeme icra belgesi bulunmaktadır ve toplam borç tutarı 800 milyon somu aşmıştır.

İcra işlemleri sırasında, borçlu şirkete ait bir MAN marka kamyonun varlığı tespit edilmiş ve araç arama listesine alınmıştı. Ancak borçlunun söz konusu aracı farklı devlet plaka numaralarıyla kullandığı ortaya çıktı.

Yürütülen hızlı arama operasyonları sonucunda kamyon, Termez şehri sınırları içinde seyir halindeyken tespit edildi. Araç gövdesindeki kimlik numaralarının boya ile kapatılması İcra Dairesi görevlilerinde şüphe uyandırdı. Soruşturma sırasında aracın, aranan ve borçlu şirkete ait olan araç olduğu doğrulandı.

Sonuç olarak araç usulüne uygun olarak mühürlendi ve geçici muhafaza edilmek üzere Büronun Termez İlçe Şubesine götürüldü.

Şu anda söz konusu malın elektronik açık artırma yoluyla satılması ve elde edilen gelirin borcun tahsilatında kullanılması için tedbirler alınmaktadır.