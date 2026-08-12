Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandi
Air India aviakompaniyasining Airbus A320neo samolyoti parvoz vaqtida qariyb 90 metrga pastlagan va uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida bo‘lgani aniqlangan. Hodisa 4 avgust kuni Pxuket–Nyu-Dehli yo‘nalishida yuz berib, 20 nafar yo‘lovchi va 4 nafar ekipaj a’zosi jarohatlangan, ulardan 17 nafari shifoxonaga olib ketilgan. Ikkinchi uchuvchi boshqaruvni o‘z vaqtida qo‘lga olib, samolyotni xavfsiz tarzda Nyu-Dehliga qo‘ndirgan.
Hindistonning Air India aviakompaniyasiga tegishli samolyot parvoz vaqtida kutilmaganda qariyb 90 metrga pastlagan. Dastlab bunga turbulentlik sabab bo‘lgani taxmin qilingan. Biroq keyinchalik samolyot uchuvchilaridan biri parvoz vaqtida narkotik ta’sirida bo‘lgani aniqlangan.
Hodisa 4 avgust kuni Pxuket–Nyu-Dehli yo‘nalishida parvoz qilayotgan Airbus A320neo samolyotida yuz bergan. Samolyotning keskin pastlashi oqibatida 20 nafar yo‘lovchi va 4 nafar ekipaj a’zosi jarohatlangan. Ulardan 17 nafari shifoxonaga olib ketilgan.
Vaziyat yanada jiddiy tus olishi mumkin edi, biroq ikkinchi uchuvchi o‘z vaqtida boshqaruvni qo‘lga olgan. U samolyotni nazoratga olib, uni xavfsiz tarzda Nyu-Dehliga qo‘ndirgan.
Hozirda hodisaning barcha tafsilotlari o‘rganilmoqda. Hindiston aviatsiya vazirligi voqea yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda.
…