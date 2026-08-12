Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandi

·51·Dunyo
Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandi
Qisqacha

Air India aviakompaniyasining Airbus A320neo samolyoti parvoz vaqtida qariyb 90 metrga pastlagan va uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida bo‘lgani aniqlangan. Hodisa 4 avgust kuni Pxuket–Nyu-Dehli yo‘nalishida yuz berib, 20 nafar yo‘lovchi va 4 nafar ekipaj a’zosi jarohatlangan, ulardan 17 nafari shifoxonaga olib ketilgan. Ikkinchi uchuvchi boshqaruvni o‘z vaqtida qo‘lga olib, samolyotni xavfsiz tarzda Nyu-Dehliga qo‘ndirgan.

Hindistonning Air India aviakompaniyasiga tegishli samolyot parvoz vaqtida kutilmaganda qariyb 90 metrga pastlagan. Dastlab bunga turbulentlik sabab bo‘lgani taxmin qilingan. Biroq keyinchalik samolyot uchuvchilaridan biri parvoz vaqtida narkotik ta’sirida bo‘lgani aniqlangan.

Hodisa 4 avgust kuni Pxuket–Nyu-Dehli yo‘nalishida parvoz qilayotgan Airbus A320neo samolyotida yuz bergan. Samolyotning keskin pastlashi oqibatida 20 nafar yo‘lovchi va 4 nafar ekipaj a’zosi jarohatlangan. Ulardan 17 nafari shifoxonaga olib ketilgan.

Vaziyat yanada jiddiy tus olishi mumkin edi, biroq ikkinchi uchuvchi o‘z vaqtida boshqaruvni qo‘lga olgan. U samolyotni nazoratga olib, uni xavfsiz tarzda Nyu-Dehliga qo‘ndirgan.

Hozirda hodisaning barcha tafsilotlari o‘rganilmoqda. Hindiston aviatsiya vazirligi voqea yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiTa’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiBugun, 00:03Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Kecha, 22:07Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiXitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiKecha, 19:55Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiKecha, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiKecha, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Kecha, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi