Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)

·103·Dunyo
Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)
Qisqacha

Avstriyalik ixtirochi Rudolf Shaubax bo‘rilar hujumidan himoya qilish uchun qo‘ylar tanasiga taqiladigan, o‘tkir tikanli yengil plastik to‘r-sovut prototipini yaratdi. Ixtirochi zirh bo‘ri tishlaganda og‘riq berib, yirtqichni qayta hujum qilishdan qaytaradi deb hisoblaydi.

Yevropada bo‘rilar populyatsiyasining ortishi va ularning chorva mollariga hujumi ko‘payishi ortidan avstriyalik ixtirochi Rudolf Shaubax (Rudolf Schaubach) kutilmagan va noodatiy yechimni taklif etdi. Fillax shahrida yashovchi mutaxassis uch yillik mehnat mahsuli sifatida qo‘ylarni bo‘ri tishlashidan himoya qiluvchi maxsus «zini/sovut» prototipini yaratdi.

Biroq, ixtirochi tomonidan Alp tog‘laridagi fermalarda sinovdan o‘tkazilgan ushbu «sovut» chorvadorlar va soha mutaxassislari o‘rtasida keskin bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.

«Bir marta tishlagan bo‘ri qaytib hujum qilmaydi»: Ixtironing mohiyati nimada?

Rudolf Shaubaxning g‘oyasi juda oddiy: hayvonga ortiqcha og‘irlik qilmaydigan va erkin harakatlanishga xalaqit bermaydigan, o‘tkir tikanlar bilan qoplangan yengil plastik to‘r-sovut yaratish. Ixtirochining ta’kidlashicha, bo‘ri bunday zirhni tishlaganida kuchli og‘riq his qiladi va qayta hujum qilish fikridan voz kechadi.

«Bo‘ri o‘ta aqlli va farosatli yirtqich. Agar u birinchi urinishdayoq tikanli plastikka duch kelib, og‘riq olsa, qo‘yni ikkinchi marta tishlashga harakat qiladi deb o‘ylamayman», — dedi avstriyalik ixtirochi mahalliy OAVga bergan intervyusida.

Fermerlar va ekspertlar shubhada: «Amaliy emas va xavfli!»

Ixtirochining optimistik qarashlariga qaramay, chorvadorlar va qishloq xo‘jaligi tashkilotlari bu g‘oyani keskin rad etishmoqda. Ularning fikricha, bunday sovutlar moliyaviy jihatdan ham, hayvonlar xavfsizligi nuqtayi nazaridan ham mutlaqo samarasizdir.

  • Hayvonlar sog‘lig‘iga tahdid: Taxminan 1000 ta qo‘yga egalik qiluvchi fermer Rene Kryugerning ta’kidlashicha, qo‘y juni vaqt o‘tishi bilan plastik to‘rga o‘ralashib qoladi va bu hayvonga azob beradi. Qolaversa, bo‘rilar aqlli yirtqich sifatida taktikasini o‘zgartirib, himoya qilinmagan oyoq yoki bosh qismiga hujum qilishi mumkin.

  • Iqtisodiy jihatdan foydasiz: Quyi Saksoniya qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish assotsiatsiyasi vakili Jina Strampning bildirishicha, yuzlab yoki minglab qo‘ylardan iborat suruvni yakkama-yakka plastik to‘rga kiyintirib chiqish moliyaviy va jismoniy jihatdan mutlaqo imkonsiz.

Ixtirochi tanqidlarga qanday javob berdi?

Rudolf Shaubax o‘z sha’niga aytilayotgan tanqidlarni rad etib, odamlar uning loyihasini real sinab ko‘rmasdan, faqat fotosuratlarga qarab baho berishayotganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, sinov jarayonida bir necha kun davomida to‘rni taqib yurgan qo‘y hech qanday muammosiz oziqlangan va erkin harakatlangan.

Shunga qaramay, Avstriyadagi kuchli e’tirozlar va janjallar sababli Shaubax mahalliy sinovlarni vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Hozirda u o‘z «qo‘y sovuti»ni boshqa mamlakatlarda sinovdan o‘tkazish imkoniyatlarini izlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Rudolf SchaubachVillachAlp tog'lariRene KrügerGina Stramp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiTa’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiBugun, 00:03Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiUchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiKecha, 22:12Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiXitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiKecha, 19:55Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiKecha, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiKecha, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Kecha, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi