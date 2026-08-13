Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdi
Krishtianu Ronaldu otasi Xorxe Messining vafoti munosabati bilan Lionel Messiga tasalli va dalda bildirdi. «Leo, ushbu juda og‘ir damlarda seni va yaqinlaringizni qattiq quchib qolaman. Senga va oilanga kuch-quvvat hamda sabr tilayman», — deb yozdi Ronaldu. Lionel Messining otasi hamda uzoq yillar davomida uning agenti bo‘lib kelgan Xorxe Messi 2026 yilning 8 avgustida 68 yoshida og‘ir va davomli xastalikdan so‘ng Argentinaning Rosario shahridagi shifoxonada vafot etdi.
Futbol maydonlaridagi ko‘p yillik azaliy va buyuk raqobat og‘ir va qayg‘uli damlarda o‘zaro hurmat, hamjihatlik hamda insoniylik tuyg‘ulariga o‘rin bo‘shatib berdi. Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu otasining vafoti munosabati bilan ijtimoiy tarmoqda post qoldirgan «Inter Mayami» forvardi Lionel Messiga o‘z tasallisi va daldasini bildirdi.
«Leo, bu og‘ir damlarda sen bilanman»
Lionel Messi otasi Xorxe Messining xotirasiga bag‘ishlab yozgan mahzun va ta’sirli posti ostida Ronaldu quyidagi samimiy so‘zlarni qoldirdi:
«Leo, ushbu juda og‘ir damlarda seni va yaqinlaringizni qattiq quchib qolaman. Senga va oilanga kuch-quvvat hamda sabr tilayman», — deb yozdi Ronaldu.
Ushbu izoh qisqa fursat ichida millionlab muxlislarning e’tiborini tortib, sport olamidagi eng buyuk ikki afsonaning bir-biriga bo‘lgan yuksak hurmati va oqibati ramziga aylandi.
Xorxe Messining vafoti va JCH–2026'dagi dramatik voqealar
Ma’lumot uchun, Lionel Messining otasi hamda uzoq yillar davomida uning agenti bo‘lib kelgan Xorxe Messi 2026 yilning 8 avgustida 68 yoshida og‘ir va davomli xastalikdan so‘ng olamdan o‘tdi. Uning o‘limi Argentinaning Rosario shahridagi shifoxonada qayd etildi.
Joriy yilning yozida o‘tkazilgan JCH–2026 turniri davomida Xorxe Messining sog‘lig‘i keskin yomonlashgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Musobaqa paytida Messi ruhiy jihatdan og‘ir kunlarni boshdan kechirgan va hatto o‘yinlardan birida gol urgach, ko‘z yoshlarini tutib tura olmagan edi. Messi turnir finaliga qadar yetib borib, kubokni otasiga bag‘ishlashni juda istagan, biroq Argentina finalda Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan cheklandi.
Xorxe Messi nafaqat Leo uchun suyanch ota, balki uni 13 yoshida «Barselona» akademiyasiga olib borib, dunyoning eng buyuk futbolchisi bo‘lib yetishishidagi eng asosiy me’mor va yo‘lboshchi bo‘lgan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…