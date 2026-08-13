Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdi

·80·Dunyo
Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdi
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu otasi Xorxe Messining vafoti munosabati bilan Lionel Messiga tasalli va dalda bildirdi. «Leo, ushbu juda og‘ir damlarda seni va yaqinlaringizni qattiq quchib qolaman. Senga va oilanga kuch-quvvat hamda sabr tilayman», — deb yozdi Ronaldu. Lionel Messining otasi hamda uzoq yillar davomida uning agenti bo‘lib kelgan Xorxe Messi 2026 yilning 8 avgustida 68 yoshida og‘ir va davomli xastalikdan so‘ng Argentinaning Rosario shahridagi shifoxonada vafot etdi.

Futbol maydonlaridagi ko‘p yillik azaliy va buyuk raqobat og‘ir va qayg‘uli damlarda o‘zaro hurmat, hamjihatlik hamda insoniylik tuyg‘ulariga o‘rin bo‘shatib berdi. Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu otasining vafoti munosabati bilan ijtimoiy tarmoqda post qoldirgan «Inter Mayami» forvardi Lionel Messiga o‘z tasallisi va daldasini bildirdi.

«Leo, bu og‘ir damlarda sen bilanman»

Lionel Messi otasi Xorxe Messining xotirasiga bag‘ishlab yozgan mahzun va ta’sirli posti ostida Ronaldu quyidagi samimiy so‘zlarni qoldirdi:

«Leo, ushbu juda og‘ir damlarda seni va yaqinlaringizni qattiq quchib qolaman. Senga va oilanga kuch-quvvat hamda sabr tilayman», — deb yozdi Ronaldu.

Ushbu izoh qisqa fursat ichida millionlab muxlislarning e’tiborini tortib, sport olamidagi eng buyuk ikki afsonaning bir-biriga bo‘lgan yuksak hurmati va oqibati ramziga aylandi.

Xorxe Messining vafoti va JCH–2026'dagi dramatik voqealar

Ma’lumot uchun, Lionel Messining otasi hamda uzoq yillar davomida uning agenti bo‘lib kelgan Xorxe Messi 2026 yilning 8 avgustida 68 yoshida og‘ir va davomli xastalikdan so‘ng olamdan o‘tdi. Uning o‘limi Argentinaning Rosario shahridagi shifoxonada qayd etildi.

Joriy yilning yozida o‘tkazilgan JCH–2026 turniri davomida Xorxe Messining sog‘lig‘i keskin yomonlashgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Musobaqa paytida Messi ruhiy jihatdan og‘ir kunlarni boshdan kechirgan va hatto o‘yinlardan birida gol urgach, ko‘z yoshlarini tutib tura olmagan edi. Messi turnir finaliga qadar yetib borib, kubokni otasiga bag‘ishlashni juda istagan, biroq Argentina finalda Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan cheklandi.

Xorxe Messi nafaqat Leo uchun suyanch ota, balki uni 13 yoshida «Barselona» akademiyasiga olib borib, dunyoning eng buyuk futbolchisi bo‘lib yetishishidagi eng asosiy me’mor va yo‘lboshchi bo‘lgan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Cristiano RonaldoLionel MessiAl-NassrInter MiamiArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiUchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiKecha, 22:12Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Kecha, 22:07Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiXitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiKecha, 19:55Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiKecha, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiKecha, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Kecha, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi