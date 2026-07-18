Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Eronlik rassom Fotima Hammomiy Nasrobodiyning yillardan beri orzu qilgan uchrashuvi amalga oshdi. U Krishtianu Ronaldu bilan ko‘rishib, unga o‘zi chizgan portretlarini taqdim etdi.
Fotima 85 foiz falajlangan bo‘lsa-da, san’at bilan shug‘ullanadi. U rasmlarni qo‘llari bilan emas, oyoq barmoqlari yordamida chizadi. Futbolchilar, aktyorlar va dunyoga taniqli insonlarning portretlari uni ijtimoiy tarmoqlarda tanitgan.
Ronaldu “Al-Nassr” jamoasi bilan Osiyo Chempionlar ligasi doirasida Tehronga kelganida, Fotima unga murojaat qildi. U internetda “Ronaldu bilan uchrashib, unga rasmimni taqdim etishni istayman”, degan mazmunda hissiyotli post qoldirdi.
Oradan ko‘p o‘tmay, uning istagi amalga oshdi. Ronaldu Fotimani “Al-Nassr” qarorgohida shaxsan kutib oldi, unga dastxatli futbolka berdi va portretlarini qabul qildi.
Bu lahza ko‘pchilik uchun ta’sirli voqeaga aylandi. Fotima uchun esa bu yillar davomida kutilgan uchrashuv bo‘ldi.
…