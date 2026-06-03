Rashk fojiaga aylandi: talaba va xorijlik halok bo‘ldi

·431·Jamiyat
Rashk fojiaga aylandi: talaba va xorijlik halok bo‘ldi

Toshkent shahrida yuz bergan dahshatli voqea jamoatchilikni larzaga soldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning 21 may kuni Sergeli tumanida O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti bilan bog‘liq og‘ir jinoyat sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu oliygohda o‘rindoshlik asosida faoliyat yuritgan, 1998 yilda tug‘ilgan yigit rashk sababli 2004 yilda tug‘ilgan talaba qiz hamda uning tanishi — 1975 yilda tug‘ilgan Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosiga pichoq bilan hujum qilgan.

Hodisa oqibatida xorijlik fuqaro voqea joyida halok bo‘lgan. Og‘ir tan jarohatlari olgan talaba qiz esa shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan yordamga qaramay, ikki kun o‘tib — 23 may kuni shifoxonada vafot etgan.

Aniqlanishicha, jabrlangan talaba qiz universitetning talabalar turar joyida istiqomat qilgan. Hozircha ushbu holat yuzasidan universitet tomonidan rasmiy bayonot berilmagan. Sergeli tuman prokuraturasi tomonidan mazkur hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi (qasddan odam o‘ldirish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, foydalanuvchilar bunday fojialarning oldini olish zarurligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi