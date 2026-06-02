Koreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdi
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Migratsiya agentligining komplayens nazorat xizmati hamkorlikda yirik operatsiya o‘tkazdi. Tezkor tadbirlar davomida fuqarolarni aldov yo‘li bilan Janubiy Koreyaga yuborishni va’da qilib, ularning mablag‘larini o‘zlashtirib kelgan bir guruh kimsalarning kirdikorlari fosh etildi. Respublikaning turli hududlarida qayd etilgan bu kabi holatlar afsuski ko‘plab hamyurtlarimizning aldanib qolishiga sabab bo‘lgan.
quyida mamlakatimiz viloyatlari kesimida aniqlangan firibgarlik holatlarining batafsil tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin.
Viloyatlarda aniqlangan noqonuniy holatlar xronikasi
Qashqadaryo viloyati
Vohada bir yo‘la uchta yirik firibgarlik tarmog‘i uzildi:
Koson tumanida: “I.A.” MCHJ rahbari bo‘lgan S.B. ismli shaxs 48 nafar soddadil fuqaroning ishonchiga kirgan. U yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali ularni Janubiy Koreyaga jo‘natish uchun jami 384 000 AQSH dollari talab qilgan. Kelishilgan mablag‘dan 28 800 dollarini aldov yo‘li bilan qo‘lga kiritgan. Ko‘rilgan choralar natijasida ushbu pullardan 5 million so‘mining qaytarilishi protsessual tartibda rasmiylashtirildi.
Qarshi shahrida: Fuqaro S.B. ikki nafar mahalliy aholi vakili — M.P. va J.Sh.ni chet elga ishga yuborish bahonasida ulardan 21,5 million so‘m va 600 AQSH dollarini undirib olgan.
Kitob tumanida: N.R. va R.Q. ismli shaxslar o‘zaro til biriktirib, fuqaro Yo.O.ni Koreyaga jo‘natish uchun 12 000 dollar so‘rashgan. Ular belgilangan pulning 6 600 dollarini firibgarlik bilan olgan paytda aniqlanib, jabrlanuvchiga 2 million so‘m qaytarildi.
Surxondaryo viloyati
Sherobod tumanida yashovchi fuqaro S.A. ham oson pul topish yo‘lini izlagan. U 2 nafar fuqaroga Migratsiya agentligida katta tanishlari borligini aytib, ularni Janubiy Koreyaga ishga joylashtirishni va’da qilgan va jami 24 000 AQSH dollarini firibgarlik yo‘li bilan cho‘ntagiga urgan.
Navoiy viloyati
Ushbu viloyatda fuqaro B.N. uch nafar fuqaroning ishonchini suiiste’mol qilgan. Koreyaga yuborish va’dasi evaziga ulardan jami 22 200 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni firibgarlik bilan qo‘lga kiritgani aniqlandi.
Farg‘ona viloyati
Vodiyda ham ikkita yirik holat fosh etildi:
Farg‘ona tumanida: Muqaddam sudlanishga ulgurgan M.A. va uning sherigi Sh.T. uch nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularni Migratsiya agentligidagi aloqalari orqali xorijga yuborishni va’da qilishgan. Jamlangan 33 000 dollarlik kelishuvdan 22 000 AQSH dollarini firibgarlik bilan olishgan. Tezkor tadbir davomida ushbu pullardan 1 200 dollari qaytarildi.
Farg‘ona shahrida: Fuqaro M.F. 2 nafar shaxsni 20 000 AQSH dollari evaziga agentlik orqali Koreyaga jo‘natishga ishontirgan va shundan 6 000 dollarini qo‘lga kiritgan. Jabrlanuvchilarga 200 dollar qaytarilishi ta’minlandi.
Buxoro viloyati
Jondor tumanida o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida fuqaro K.Q. uch nafar fuqaroga Janubiy Koreyadan ish topib berishni va’da qilib, 19 000 AQSH dollarini noqonuniy ravishda o‘zlashtirgani ma’lum bo‘ldi. Bu pullardan 2 million so‘mi protsessual tartibda egasiga qaytarildi.
Namangan viloyati
Chortoq tumanida: X.Sh. ismli shaxs M.D. va A.D. ismli fuqarolarni agentlikdagi tanishlari orqali Koreyaga jo‘natish hamda kerakli imtihonlardan muvaffaqiyatli o‘tkazib berish evaziga 19 000 AQSH dollarini firibgarlik yo‘li bilan olgan.
Uchqo‘rg‘on tumanida: B.K. ismli fuqaro esa N.M.ning ishonchiga kirib, uni xorijga ishga yuborish bahonasida 9 000 AQSH dollarini firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritgan.
"Zamin" tahririyati eslatmasi: Mazkur aniqlangan barcha noqonuniy holatlar yuzasidan aybdor shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) hamda 25, 211-moddalari (pora berishga suiqasd qilish) bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Salohiyatli organlar fuqarolardan xorijda ishga joylashishda faqat rasmiy tashkilotlarga murojaat qilishni so‘rab qoladi.
…